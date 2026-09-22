Hai nhóm đối tượng hỗn chiến, một người tử vong

Ngày 22/9, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ, địa phận thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, khoảng 23h ngày 20/9, Rcom Bình (SN 2008) cùng Rmah Phú (SN 2009), Ksor Huyên (SN 2008), Rmah Hải (SN 2009, cùng trú xã Chư A Thai) ngồi chơi trước quán billiards ở làng Glung Mơ Lang (xã Chư A Thai) thì thấy có 2 xe máy, mỗi xe chở 2 người đi ngang qua và nẹt pô.

Các đối tượng liên quan trong vụ án mạng.

Lúc này, Bình nhận ra một người ngồi trên xe máy là Siu Chun (SN 2006, trú thôn Plei Mun Măk). Không lâu sau, Ksor Tú (SN 2009), Nay Na Tô (SN 2008), Nay Thul (SN 2010, cùng trú tại xã Chư A Thai) đến quán billiards được Bình kể lại sự việc.

Nghe vậy, Thul rủ cả nhóm đi tìm nhóm vừa nẹt pô để đánh thì cả nhóm đồng ý rồi chia nhau về nhà chuẩn bị hung khí như dao tự chế, kiếm Nhật, ná cao su.

Khoảng 1h30 ngày 21/9, nhóm 7 người của Thul đi trên 2 xe máy đến khu vực cầu kênh mương thuỷ lợi Ayun Hạ thuộc thôn Plei Mun Măk thì gặp nhóm của Chun đang ngồi uống rượu tại đây.

Các đối tượng liên quan vụ án mạng tại hiện trường.

Trong nhóm của Chun có Rmah Tại (SN 2007) và em trai là Rmah Tiếu (SN 2009), Rơ Ô Hải (SN 2006, cùng ở làng Pleiku Mun Măk) và 10 người khác.

Lúc này, nhóm của Thul dừng xe máy đi bộ đến. Bình cầm đèn pin soi vào nhóm Chun và hỏi Tiếu “Nãy mày nẹt pô trong làng tao đúng không?". Nghe thế, Tiếu không nói gì rồi dùng tay túm cổ áo Bình và đấm vào mặt Bình. Thấy vậy nhóm của Tiếu xông vào dùng tay, mũ bảo hiểm đánh, đấm Bình ngã ra nền bê tông.

Bị đánh, Bình vùng đứng dậy dùng tay chân đánh lại nhóm của Tiếu. Lúc này, Phú thấy Bình bị đánh đã rút kiếm xông vào chém một nhát trúng vào phần cổ trái của Tại.

Tại ôm vết thương bỏ chạy được khoảng 40 m thì ngã gục, Phú không dừng lại mà tiếp tục chém 2 nhát trúng vai trái và cổ bàn tay phải của Hải gây thương tích.

Cùng thời điểm, Thul dùng dao tự chế dài 1,6 m đánh trúng tay Tiếu và bị Tiếu giật lấy dao nên Thul bỏ chạy. Thấy Tại ngã gục, nhóm của Thul dừng lại cầm hung khí bỏ đi, mang về nhà của S.S. (SN 2012, trú thôn Plei Glung Mơ Lan) cất giấu.

Tại được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Phú Thiện nhưng đã tử vong. Hải bị thương hiện đang được chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.