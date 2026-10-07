Hai nhóm cổ đông ngoại rời ghế cổ đông lớn PNJ

Ảnh minh họa: Thu Trang/Mekong ASEAN

Ngày 7/10, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) công bố kết quả giao dịch của hai nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu tiên là nhóm nhà đầu tư do T. Rowe Price Associates, Inc. (trụ sở tại Mỹ) làm đại diện. Trước giao dịch, nhóm này sở hữu hơn 30,81 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 6,02% vốn doanh nghiệp. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống gần 25,36 triệu đơn vị, tương ứng 4,95% vốn.

Như vậy, nhóm T. Rowe Price đã bán ròng 5,46 triệu cổ phiếu PNJ, giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% và không còn là cổ đông lớn của công ty vàng bạc đá quý kể từ ngày 2/10.

Nhóm nhà đầu tư liên quan đến T. Rowe Price gồm 21 quỹ và tổ chức đầu tư nước ngoài.

Giao dịch bán được thực hiện tại nhiều quỹ thành viên. Trong đó, T. Rowe Price Global Equity Fund giảm sở hữu mạnh nhất, từ hơn 2,73 triệu xuống 922.150 cổ phiếu, tương ứng bán hơn 1,81 triệu đơn vị. T. Rowe Price Funds SICAV bán gần 1,18 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ từ gần 3,5 triệu xuống hơn 2,32 triệu đơn vị.

Thứ hai là nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Sprucegrove Investment Management Ltd (trụ sở tại Canada) làm đại diện. Nhóm này gồm 5 thành viên, trong đó có Vanguard International Value Fund và các quỹ do Sprucegrove quản lý.

Theo báo cáo, tính từ ngày 14/8 đến ngày 2/10/2026, lượng cổ phiếu PNJ do nhóm Sprucegrove nắm giữ giảm từ hơn 25,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,04% vốn, xuống hơn 19,21 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,75% vốn. Như vậy, nhóm này đã bán ròng khoảng 6,6 triệu cổ phiếu PNJ và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 2/10.

Trong đó, giao dịch lớn nhất đến từ Vanguard International Value Fund, với lượng bán hơn 5,04 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ gần 21,86 triệu xuống khoảng 16,81 triệu cổ phiếu.

Tổng cộng, hai nhóm nhà đầu tư ngoại lớn T. Rowe Price và Sprucegrove đã bán ròng tổng cộng khoảng 12,06 triệu cổ phiếu PNJ trong các giao dịch được công bố. Hai nhóm vẫn còn sở hữu khoảng 44,57 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng khoảng 8,7% vốn doanh nghiệp.

Các quỹ bán ra khi cổ phiếu PNJ giao dịch tiêu cực thời gian gần đây. Phiên 7/10, PNJ mặc dù có dấu hiệu được "bắt đáy" song áp lực bán ra vẫn rất lớn. Mã thoát cảnh nằm sàn nhưng vẫn giảm sâu hơn 6% khi đóng cửa, lùi về giá 18.900 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 5/2017 (đáy 9 năm). Mã khớp lệnh hơn 51,8 triệu đơn vị.

Phiên 7/10 đánh dấu chuỗi giảm 12 phiên liên tiếp của PNJ, trong đó có 6 phiên giảm sàn. So với mức giá mở cửa phiên 22/9 – phiên mở đầu chuỗi giảm (36.900 đồng/cp), cổ phiếu này đã mất 49% giá trị. Vốn hóa của PNJ hiện chỉ còn gần 9.600 tỷ đồng.