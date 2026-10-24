Hai nhân sự Tập đoàn Sojitz ứng cử vào Hội đồng quản trị Taseco Airs (AST) sau thương vụ hơn 1.050 tỷ đồng

Đề cử nhân sự từ Sojitz thay thế đại diện hai quỹ ngoại từ nhiệm

Theo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, hai ứng viên được đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 đến 2027 là ông Tomohiro Ota (sinh năm 1979) và ông Hisashi Teshigahara (sinh năm 1978). Cả hai cá nhân này đều mang quốc tịch Nhật Bản và đang đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Sojitz Corporation.

Hồ sơ năng lực ghi nhận ông Tomohiro Ota làm việc tại các đơn vị thuộc Sojitz từ năm 2002, trải qua nhiều vị trí trong lĩnh vực kế toán, thực phẩm, ngũ cốc, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và phát triển kinh doanh. Từ tháng 4/2026, ông giữ chức vụ Quản lý Khối Dịch vụ Bán lẻ và Tiêu dùng, Phòng Kinh doanh Bán lẻ số 2 của Sojitz Corporation. Ứng viên còn lại là ông Hisashi Teshigahara, bắt đầu công tác tại Nichimen Corporation (hiện nay là Sojitz) từ năm 2003 và từng phụ trách nhiều mảng nghiệp vụ về quản lý đầu tư, phát triển kinh doanh, bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng trong hệ sinh thái tập đoàn.

Danh sách đề cử thể hiện mỗi ứng viên đại diện cho hơn 7,46 triệu cổ phiếu AST, tương ứng 13,82% vốn điều lệ. Tổng lượng cổ phần hai nhân sự này đại diện đạt hơn 14,92 triệu đơn vị, tương đương 27,64% vốn điều lệ của Taseco Airs.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được trình cổ đông thông qua tại cuộc họp bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 6/11/2026 tại Hà Nội. Cùng với nội dung bầu mới, đại hội sẽ xem xét miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Kim HongJin và ông Lars Kjaer theo đơn từ nhiệm đã nộp vào ngày 21/9/2026. Ông Kim HongJin (sinh năm 1980, quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund, tham gia Hội đồng quản trị từ tháng 6/2022. Ông Lars Kjaer (sinh năm 1958, quốc tịch Đan Mạch) giữ chức Phó Tổng giám đốc PENM IV Germany GmbH & Co. KG và tham gia Hội đồng quản trị Taseco Airs từ năm 2017.

Thương vụ chuyển nhượng 27,64% vốn trị giá hơn 1.050 tỷ đồng

Sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Taseco Airs diễn ra ngay sau biến động lớn về cơ cấu cổ đông. Ngày 14/9/2026, Sojitz Corporation đã hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 14,93 triệu cổ phiếu AST. Thương vụ này đưa tập đoàn Nhật Bản trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Taseco Airs với tỷ lệ sở hữu 27,64%, chỉ xếp sau công ty mẹ là Taseco Group đang nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Lượng cổ phần Sojitz mua lại được chuyển nhượng từ chính hai quỹ đầu tư nước ngoài có đại diện vừa xin từ nhiệm. Cụ thể, quỹ STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund đã thoái toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ. Quỹ PENM IV Germany GmbH & Co. KG cũng bán ra hơn 9,52 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,64% vốn. Cả hai giao dịch đều được thực hiện qua phương thức thỏa thuận với tổng giá trị đạt khoảng 1.053 tỷ đồng.

Sojitz là tập đoàn thương mại tổng hợp đa ngành của Nhật Bản, hoạt động trong các lĩnh vực ô tô, hạ tầng giao thông, năng lượng, hàng tiêu dùng và bán lẻ. Trước khi trực tiếp trở thành cổ đông lớn của Taseco Airs, tập đoàn này đã có sự kết nối với mảng kinh doanh hàng miễn thuế của doanh nghiệp thông qua JALUX. Hiện tại, Taseco Airs đang sở hữu 51% vốn tại Công ty TNHH Hàng Miễn Thuế Jalux Taseco, đơn vị liên doanh với đối tác JALUX mà Sojitz đang nắm giữ cổ phần.