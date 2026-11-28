Trong lĩnh vực giáo dục, chị Nguyễn Thị Hà Linh (SN 1996), nhà sáng lập Trung tâm Ngoại ngữ Launch Pad IELTS tại Hà Tĩnh, đồng thời là chủ kênh TikTok “IELTS 8.5 Làm Gì” với hơn 30.000 người theo dõi, đã xây dựng nhiều nội dung chia sẻ kiến thức, phương pháp học tập và kinh nghiệm chinh phục các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Hà Linh - chủ kênh TikTok “IELTS 8.5 Làm Gì”.

Từng vô địch Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ do Trung ương Đoàn tổ chức, Hà Linh tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại ngữ trên các nền tảng số. Trong 12 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia liên hoan, các sản phẩm nội dung của cô thu hút 882.000 lượt xem và 60.000 lượt tương tác. Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Hà Linh đã đồng hành cùng hơn 700 học viên chinh phục các mục tiêu IELTS, HSK, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người trẻ.

Ở lĩnh vực quảng bá văn hóa, du lịch địa phương, chị Ngô Thị Duyên (SN 1997), đại diện nhóm sáng tạo nội dung “Hà Tĩnh Review”, tạo dấu ấn qua những video giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, ẩm thực và đời sống văn hóa của người dân Hà Tĩnh.

Chị Ngô Thị Duyên (ở giữa) - đại diện nhóm sáng tạo nội dung “Hà Tĩnh Review”.

Với cách kể chuyện gần gũi, góc nhìn trẻ trung và hình thức thể hiện phù hợp với xu hướng truyền thông số, kênh Hà Tĩnh Review hiện thu hút 35.800 người theo dõi trên TikTok. Trong 12 tháng tính đến thời điểm đăng ký, các sản phẩm của nhóm đạt 7,3 triệu lượt xem và 346.000 lượt tương tác, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và những giá trị văn hóa của quê hương đến đông đảo cộng đồng mạng.

Việc Nguyễn Thị Hà Linh và Ngô Thị Duyên được vinh danh tại Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của các nhà sáng tạo trẻ Hà Tĩnh trên không gian mạng. Qua đó, góp phần khuyến khích thanh niên phát huy năng lực, sở trường, ứng dụng công nghệ để sáng tạo những sản phẩm nội dung có ích, lan tỏa tri thức, quảng bá hình ảnh quê hương và những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Diễn ra trong hai ngày 28 - 29/11 tại TP Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung số trẻ tiêu biểu, có sản phẩm chất lượng, mang lại giá trị thiết thực và lan tỏa những thông điệp tích cực trong cộng đồng.