Một nhà máy lọc dầu của Nga bốc cháy sau vụ tấn công UAV của Ukraine tại thành phố Kstovo, vùng Nizhny Novgorod, Liên bang Nga. Ảnh tư liệu: RFE

UAV Ukraine trong đêm đã tập kích hai nhà máy lọc dầu lớn tại vùng Samara của Nga, gây cháy tại cả hai cơ sở. Trong bối cảnh hạ tầng lọc dầu ở nhiều khu vực của Nga liên tục chịu sức ép từ các cuộc tấn công, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi các doanh nghiệp dầu khí mở rộng hoạt động lọc dầu và hóa dầu tại Siberia và vùng Viễn Đông.

Theo báo Kyiv Post, UAV Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn tại vùng Samara của Nga trong đêm 25/11, gây cháy tại cả hai cơ sở. Chính quyền địa phương cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 145 UAV trên địa bàn, trong khi một người thiệt mạng và một số khu vực bị mất điện.

Các mục tiêu bị tấn công là nhà máy lọc dầu Syzran và Kuibyshev, đều thuộc tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga, theo phân tích hình ảnh của hãng truyền thông độc lập Nga Astra.

Một đám cháy lớn bùng phát tại nhà máy lọc dầu Syzran, cơ sở có công suất chế biến khoảng 8,9 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Nhà máy lọc dầu Kuibyshev, nằm tại thành phố Samara và có công suất chế biến 7 triệu tấn dầu thô mỗi năm, cũng xảy ra hỏa hoạn.

Thống đốc vùng Samara (Nga) Vyacheslav Fedorishchev cho biết lực lượng phòng không và các nhóm hỏa lực cơ động đã bắn hạ 145 UAV trên địa bàn. Ông xác nhận một người thiệt mạng, một số thiệt hại chưa được xác định cụ thể và tình trạng mất điện tại một số khu vực.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, đồng thời phản ánh cảnh báo không kích được phát đi khoảng một giờ sau khi cuộc tấn công bắt đầu.

Cả hai nhà máy lọc dầu này từng bị tập kích trước đó. UAV Ukraine tấn công cơ sở Syzran ngày 15/9, gây hư hại một tổ hợp xử lý dầu thô sơ cấp và các cơ sở lưu trữ, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Nhà máy sau đó đã tạm ngừng hoạt động.

Nhà máy lọc dầu Kuibyshev cũng bị tấn công ngày 22/9. Hình ảnh vệ tinh khi đó cho thấy các bồn chứa dầu bốc cháy.

Các kênh giám sát của Ukraine còn đưa tin về khả năng các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk và trạm vận chuyển, điều phối dầu Samara của Transneft. Tiếng nổ được ghi nhận gần hai cơ sở này, tuy nhiên, tại thời điểm bài viết được đăng tải, chưa có hình ảnh xác nhận thiệt hại.

Các cuộc tấn công trong đêm diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng chiến dịch nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga. Theo Kyiv Post, lực lượng Ukraine đã tập kích 16 nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu tháng 11, khiến một số cơ sở phải tạm dừng hoạt động và những cơ sở khác giảm sản lượng.

Khối lượng dầu được Nga đưa vào chế biến giảm 45% trong 3 tuần đầu tháng 11, theo các nguồn tin trong ngành được Reuters dẫn lại.

Theo ông Vakulenko, sản lượng trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 60-65% nhu cầu xăng của Nga. Ngay cả khi tính đến nguồn nhập khẩu, mức thiếu hụt có thể lên tới 25-30% tổng nhu cầu tiêu thụ.

Nga tính mở rộng ngành lọc dầu về phía Đông

Trong bối cảnh nhiều cơ sở lọc dầu ở miền Tây nước Nga liên tục bị tấn công, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi các doanh nghiệp dầu khí mở rộng năng lực lọc dầu tại Siberia và vùng Viễn Đông.

Phát biểu tại cuộc họp về phát triển lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng của Nga ngày 24/11, ông Putin nhấn mạnh các khu vực phía Đông cần được ưu tiên trong kế hoạch phát triển ngành lọc dầu và hóa dầu.

“Cần đặc biệt chú trọng phát triển ngành lọc dầu và hóa dầu ở phía Đông đất nước, cũng như mở rộng năng lực công nghiệp của khu vực có ý nghĩa chiến lược này đối với Nga”, ông Putin nói, theo bản ghi chính thức của Điện Kremlin.

Ông thừa nhận thị trường các sản phẩm dầu mỏ trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, đồng thời cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp điều mà ông mô tả là đề nghị trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt các cuộc tấn công này.

“Chính quyền Kiev không lắng nghe những lời khuyên như vậy. Mọi việc vẫn tiếp diễn như thể không có chuyện gì xảy ra”, ông Putin nói.

UAV Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga hơn 110 lần kể từ đầu năm 2026. Cho đến nay, chỉ một số ít cơ sở tại Đông Siberia và vùng Viễn Đông chưa bị tấn công.

Những cơ sở này gồm nhà máy lọc dầu Angarsk tại tỉnh Irkutsk; Komsomolsk và Khabarovsk tại vùng Khabarovsk; Achinsk tại vùng Krasnoyarsk và Yaysky tại tỉnh Kemerovo.

Trong khi đó, thiệt hại đối với mạng lưới lọc dầu ở miền Tây và miền Trung Nga ngày càng gia tăng.

Nhà máy lọc dầu NORSI tại tỉnh Nizhny Novgorod, YANOS ở Yaroslavl và nhà máy Novokuibyshevsk của Rosneft đã tạm ngừng chế biến dầu thô.

Nhà máy lọc dầu Ryazan, cơ sở cung cấp nhiên liệu cho Moskva và khu vực lân cận, đã mất 90% công suất. Nhà máy lọc dầu Omsk, lớn nhất Nga, và nhà máy Volgograd mỗi cơ sở mất khoảng một nửa công suất chế biến.

KINEF tại Kirishi, tỉnh Leningrad, nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Nga xét theo sản lượng chế biến, hiện chỉ hoạt động ở mức khoảng 1/3 công suất, theo ước tính của tổ chức nghiên cứu RAND có trụ sở tại Mỹ.