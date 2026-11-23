Hai dự án điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 từng được kỳ vọng bổ sung nguồn điện sạch, góp phần khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo tại khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành, cả hai nhà máy hiện đều không phát điện lên lưới. Những vấn đề kéo dài trong quá trình triển khai dự án, từ vị trí xây dựng tuabin, thủ tục đất đai đến hồ sơ xây dựng và nghiệm thu, đang trở thành những điểm nghẽn cần xử lý để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Theo Kết luận thanh tra số 3275/KL-TTr ngày 13/11/2026 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, hai nhà máy cùng đặt tại xã Hướng Phùng, có tổng công suất 60 MW, gồm 30 tuabin, mỗi tuabin công suất 2 MW. Trong đó, Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 có tổng vốn đầu tư 1.622,7 tỷ đồng, vận hành từ năm 2019; Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 có vốn đầu tư 1.419,6 tỷ đồng, vận hành từ năm 2017.

Cả hai dự án ban đầu do Công ty Cổ phần Tổng công ty Tân Hoàn Cầu đầu tư. Đến năm 2020, nhà đầu tư được điều chỉnh sang Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 2. Theo báo cáo của doanh nghiệp tại thời điểm thanh tra, toàn bộ 30 tuabin đã dừng hoạt động, không phát công suất lên lưới do khó khăn tài chính.

Hai nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 tại Quảng Trị, tổng công suất 60 MW, đã dừng hoạt động toàn bộ 30 tuabin từ tháng 4/2025. (Ảnh minh họa)

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp là việc chưa được thanh toán sản lượng điện từ tháng 9/2023. Trước đó, EVN đã thanh toán tiền điện cho hai dự án đến hết tháng 8/2023. Theo nội dung trong kết luận thanh tra, việc tạm dừng thanh toán và đàm phán giá điện trong giai đoạn chuyển tiếp, cùng với mức giá thấp hơn phương án tài chính ban đầu, đã tác động đáng kể đến khả năng cân đối vốn và duy trì hoạt động.

Từ những khó khăn tài chính, doanh nghiệp không còn đủ nguồn lực duy trì vận hành. Công ty Hướng Linh 2 đã dừng toàn bộ tuabin từ tháng 4/2025. Việc hai nhà máy ngừng phát điện không chỉ làm gián đoạn hoạt động khai thác tài sản đã đầu tư mà còn kéo theo những vấn đề về nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Nhiều tuabin nằm ngoài đất được cấp, hồ sơ pháp lý chưa đồng bộ

Qua thanh tra, cơ quan chức năng chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình triển khai hai dự án, nổi bật là việc xây dựng các hạng mục công trình không đúng vị trí đất được giao, cho thuê hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, UBND tỉnh đã cho thuê 72.852 m² đất và cấp 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với 15 vị trí tuabin. Tuy nhiên, cả 15 tuabin thực tế được xây dựng không đúng các vị trí đất đã được cho thuê, cấp giấy chứng nhận. Có những vị trí được xây dựng khi chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và thuê đất theo quy định. Đến thời điểm thanh tra, 15/15 giấy chứng nhận đã cấp chưa được sử dụng hoặc chỉ sử dụng một phần.

Tại Nhà máy điện gió Hướng Linh 2, trong tổng số 15 vị trí tuabin đã xây dựng, chỉ 6 vị trí nằm trong phạm vi đất được cấp giấy chứng nhận. Có 9 vị trí nằm toàn bộ hoặc một phần ngoài phạm vi này. Trong đó, 3 vị trí có một phần diện tích nằm ngoài đất được cấp; 3 vị trí nằm trên đất đã cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông và 3 vị trí chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, một vị trí đất đã cấp cho dự án Hướng Linh 2 còn được sử dụng để xây dựng tuabin số 07 của Nhà máy điện gió Hướng Linh 1.

Không chỉ các vị trí tuabin, hệ thống đường dây 110 kV dùng chung cho hai nhà máy cũng tồn tại vướng mắc về đất đai. Cả 16 móng trụ đường dây được xây dựng trên đất chưa được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng và cho thuê. Một phần diện tích thuộc đất đã cấp giấy chứng nhận cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, phần khác nằm trong khu vực đất đã thu hồi để thực hiện dự án thủy điện Khe Nghi.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, quá trình triển khai hai dự án đã sử dụng khoảng 1,72 ha đất lâm nghiệp, gồm 1,46 ha rừng phòng hộ và 0,26 ha rừng sản xuất. Trong đó, 0,96 ha đất có rừng theo bản đồ kiểm kê rừng năm 2017 bị ảnh hưởng bởi hoạt động san ủi, thi công khi chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục xác định hiện trạng để chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

Thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại về môi trường và xây dựng. Việc thay đổi vị trí tuabin so với phương án trong kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận nhưng chưa lập lại kế hoạch theo quy định. Một số hạng mục công trình có vị trí, kích thước móng trụ, số lượng trụ đỡ đường dây và trạm biến áp chưa phù hợp với giấy phép hoặc hồ sơ thiết kế đã được thẩm định; hồ sơ điều chỉnh chưa được trình đầy đủ.

Về xử lý vi phạm, Công ty Tân Hoàn Cầu đã bị xử phạt tổng cộng 608 triệu đồng liên quan đến các vi phạm đất đai theo hai quyết định ban hành ngày 22/9/2023 và đã nộp tiền phạt. Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 cũng bị xử phạt 25 triệu đồng về môi trường theo quyết định ngày 3/12/2025 và đã chấp hành.

Với hàng loạt thời hạn được xác định cụ thể, kết luận thanh tra đặt ra yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Việc tháo gỡ không chỉ nhằm hoàn thiện hồ sơ cho hai dự án đã đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, mà còn phải giải quyết những tồn tại về trách nhiệm quản lý, đất đai, xây dựng và nghĩa vụ tài chính.

Đến thời điểm thanh tra, các tồn tại về xây dựng, lâm nghiệp và môi trường được đánh giá cơ bản đã được khắc phục. Doanh nghiệp đã nộp tiền trồng rừng thay thế hơn 478,5 triệu đồng cho hai dự án; đồng thời hoàn thiện một số hồ sơ môi trường, hồ sơ kiểm định và hồ sơ điều chỉnh thiết kế. Tuy nhiên, các thủ tục đất đai và hồ sơ thuộc lĩnh vực Công Thương vẫn cần tiếp tục xử lý. Việc nộp phạt, nộp tiền trồng rừng thay thế không đồng nghĩa toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án đã được giải quyết.

Bên cạnh những tồn tại về thủ tục, nghĩa vụ tài chính cũng là vấn đề đáng chú ý. Theo đối chiếu hồ sơ doanh nghiệp và số liệu do Thuế tỉnh Quảng Trị cung cấp, đến thời điểm thanh tra, Công ty Hướng Linh 2 còn nợ ngân sách nhà nước hơn 17,126 tỷ đồng. Khoản nợ chủ yếu là thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp. Riêng năm 2025, doanh nghiệp phát sinh hơn 17,18 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính nhưng mới nộp hơn 46,6 triệu đồng.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm, hoàn thiện thủ tục trước cuối năm 2026

Không chỉ chỉ ra trách nhiệm của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, kết luận thanh tra còn đề cập việc chậm thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý các tồn tại kéo dài.

Trước đó, tại Thông báo số 851-TB/TU ngày 25/12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, khắc phục vi phạm và hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục. Các chỉ đạo tiếp theo tại Thông báo số 161-TB/TU ngày 15/9/2025 và Công văn số 1197/UBND-NMMT ngày 1/10/2025 tiếp tục đặt ra yêu cầu xử lý những vướng mắc tại hai dự án.

Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, đến thời điểm kiểm tra, các sở, ngành và địa phương liên quan chưa có báo cáo làm rõ trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm hoặc rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo yêu cầu. Việc phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc hoàn thiện hồ sơ cũng chưa kịp thời, khiến quá trình khắc phục tồn tại kéo dài.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và UBND xã Hướng Phùng rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Nội dung này phải hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh trước ngày 30/11/2026. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh được đề nghị theo dõi, hướng dẫn, giám sát và đôn đốc việc thực hiện.

Đối với việc tháo gỡ vướng mắc để đưa hai nhà máy trở lại vận hành, Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Công Thương trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận kết luận phải có văn bản hướng dẫn nhà đầu tư lộ trình xử lý cụ thể. Sở phải rà soát hồ sơ điều chỉnh ranh giới dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở trước ngày 20/11/2026; hoàn thành thẩm định, xử lý hồ sơ theo thẩm quyền trước ngày 30/11/2026.

Sau khi hồ sơ được hoàn thiện, Sở Công Thương phải tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu, ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc thông báo rõ những nội dung chưa đạt để doanh nghiệp khắc phục. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 31/12/2026. Khi hai dự án có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu và đáp ứng đủ điều kiện pháp lý, sở sẽ chủ trì làm việc với bên mua điện và các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong việc ghi nhận, thanh toán sản lượng điện.

Ở lĩnh vực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Hướng Phùng và cơ quan đăng ký đất đai rà soát toàn bộ diện tích, nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn các thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng, cho thuê đất và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các nội dung thuộc thẩm quyền phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Hướng Linh 2 và Công ty Tân Hoàn Cầu phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh ranh giới dự án, quy hoạch, đo đạc, quy chủ, thu hồi và thuê đất theo hiện trạng. Hồ sơ thuộc trách nhiệm doanh nghiệp phải nộp đầy đủ trước ngày 20/11/2026. Việc kiểm định chất lượng các hạng mục móng tuabin, nhà điều khiển phân phối, móng đường dây và móng máy biến áp, cùng hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đối với nghĩa vụ thuế, Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty Hướng Linh 2 làm việc với cơ quan thuế để đối chiếu, xác định chính xác số tiền còn phải nộp và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước chậm nhất trước ngày 31/12/2026, trừ trường hợp được cơ quan thuế xử lý theo phương án khác phù hợp quy định. Thuế tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, áp dụng biện pháp thu hồi nợ và báo cáo kết quả trước ngày 15/1/2027.

Với hàng loạt thời hạn được xác định cụ thể, kết luận thanh tra đặt ra yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Việc tháo gỡ không chỉ nhằm hoàn thiện hồ sơ cho hai dự án đã đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, mà còn phải giải quyết những tồn tại về trách nhiệm quản lý, đất đai, xây dựng và nghĩa vụ tài chính. Khả năng đưa 30 tuabin trở lại vận hành vì vậy phụ thuộc vào tiến độ thực hiện thực chất các nhiệm vụ được giao, thay vì chỉ dừng ở việc ban hành thêm các văn bản hướng dẫn.