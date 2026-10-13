Hai nhà kinh tế Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế 2026

Hai nhà kinh tế được vinh danh vì những đóng góp trong việc làm giảm bớt sự biến động mạnh mẽ của nền kinh tế

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, hai học giả được vinh danh vì công trình nghiên cứu về “nền tảng vi mô của ổn định kinh tế vĩ mô”.

Những nghiên cứu này đã tạo ra các mô hình kinh tế hiện đại hiện đang được các ngân hàng trung ương và các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi.

Ông Robert E. Hall, giáo sư tại Đại học Stanford, và ông Michael Woodford, giáo sư tại Đại học Columbia, đã góp phần xây dựng thế hệ mô hình kinh tế mới dựa trên hành vi của từng hộ gia đình và doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa vào các chỉ số vĩ mô như lạm phát, sản lượng hay tiêu dùng.

Theo Viện Hàn lâm, các mô hình của các giáo sư Hall và Woodford cho thấy, người dân và doanh nghiệp thường đưa ra quyết định dựa trên kỳ vọng về tương lai.

Vì vậy, việc chính phủ và ngân hàng trung ương truyền tải rõ ràng định hướng chính sách có thể ảnh hưởng đến hành vi kinh tế và góp phần ổn định tăng trưởng, việc làm cũng như lạm phát.

Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kinh tế John Hassler nhận định, công trình của hai nhà khoa học đã cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc cho các mô hình hiện được sử dụng để ứng phó với những biến động như khủng hoảng năng lượng hay sự thay đổi đột ngột trong chi tiêu của các hộ gia đình.

Giải thưởng năm nay có giá trị 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD) và sẽ được chia đều cho hai nhà kinh tế.

Giải Nobel Kinh tế, tên chính thức là Giải thưởng của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển về Khoa học Kinh tế tưởng nhớ Alfred Nobel là giải cuối cùng được công bố trong mùa Nobel 2026.

Theo SCMP