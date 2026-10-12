Hai nhà kinh tế học Mỹ đoạt Giải Nobel Kinh tế năm 2026

Lễ công bố giải Nobel Kinh tế 2026 thuộc về hai nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm, ngày 12/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Hai nhà kinh tế học người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford ngày 12/10 đã chính thức được xướng tên cho Giải Nobel Kinh tế năm 2026 nhờ công trình nghiên cứu tiên phong về cách thức các chính sách tiền tệ và tài khóa giúp ổn định những biến động của nền kinh tế.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đánh giá các công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học Robert Hall và Michael Woodford đã tạo dựng nền tảng lý thuyết vững chắc cho những mô hình kinh tế hiện đang được các ngân hàng trung ương và chính phủ trên toàn thế giới ứng dụng.

Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng John Hassler nhấn mạnh, các mô hình này giúp thế giới có thêm các công cụ hiệu quả hơn để ứng phó với các cú sốc kinh tế lớn, như khủng hoảng năng lượng hay sự thay đổi đột ngột trong mức tiêu dùng của các hộ gia đình.

Xuất phát từ thực tiễn các cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong thập niên 1970 – thời điểm các mô hình kinh tế Keynes truyền thống không còn hiệu quả trong việc ứng phó với suy thoái, hai nhà kinh tế học Robert Hall và Michael Woodford đã phát triển các công cụ mới nhằm xác định chính xác phản ứng chính sách tối ưu.

Thay vì dựa trên các mối liên hệ thống kê giữa các biến số vĩ mô như lạm phát, sản lượng và tiêu dùng, họ đã chọn xây dựng mô hình dựa trên nền tảng kinh tế vi mô.

Hướng tiếp cận mang tính bước ngoặt này giúp giới hoạch định chính sách hiểu rõ cách thức hành vi tích tụ của hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp riêng lẻ tác động trực tiếp và định hình toàn bộ nền kinh tế vĩ mô.

Giải Nobel Kinh tế năm 2026 bao gồm một bằng chứng nhận, một huy chương vàng và phần thưởng tiền mặt trị giá 1,2 triệu USD. Lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra tại thủ đô Stockholm vào ngày 10/12, đúng ngày tưởng niệm nhà khoa học Alfred Nobel.

Khác với 5 giải thưởng Nobel ban đầu được thành lập theo di chúc của nhà khoa học Alfred Nobel năm 1896, Giải Nobel Kinh tế được Ngân hàng Trung ương Thụy Điển lập ra từ năm 1968. Dù vậy, quy trình xét duyệt và lựa chọn chủ nhân giải thưởng vẫn do Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đảm nhiệm theo các tiêu chuẩn khắt khe tương tự như các giải Nobel Vật lý hay Hóa học.

Năm ngoái, giải thưởng này đã vinh danh ba nhà khoa học Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt với nghiên cứu về tác động của công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế.