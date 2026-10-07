Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, nhà khoa học Henri Kagan từ Pháp và Kenso Soai từ Nhật Bản cùng được trao Giải Nobel Hóa học “vì phát hiện các hiệu ứng phi tuyến và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng”.

Mỗi giải Nobel năm nay trị giá 12 triệu krona Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD), bất kể giải được trao cho một cá nhân, một nhóm nhỏ các nhà khoa học đoạt giải hay một tổ chức.

Hai nhà khoa học cùng nhận giải Nobel Hóa học. (Ảnh: Ban Tổ chức giải Nobel)

Các nghiên cứu đạt giải Nobel Hóa học năm nay là nghiên cứu về “ảnh gương” của các phân tử, một lĩnh vực có vai trò quyết định đối với phát triển dược phẩm. Một số phân tử tồn tại dưới hai dạng giống như bàn tay trái và bàn tay phải. Hai dạng này có cùng thành phần hóa học nhưng có thể tương tác rất khác nhau với cơ thể con người.

Hội đồng Nobel nói: “Henri Kagan và Kenso Soai đưa ra lời giải cho một bí ẩn hóa học có tuổi đời hơn một thế kỷ... Những phản ứng hóa học mà họ phát triển thực sự rất đặc biệt”. Nhà khoa học Kagan công tác tại Đại học Paris-Sud ở Orsay (Pháp), trong khi Soai công tác tại Đại học Khoa học Tokyo.

Năm ngoái, 3 nhà khoa học đã được trao giải Nobel Hóa học vì phát triển các cấu trúc phân tử mới có khả năng giữ lại một lượng khí khổng lồ bên trong. Công trình này mở ra khả năng hút khí nhà kính ra khỏi khí quyển hoặc thu giữ độ ẩm trong những môi trường sa mạc.

Các giải Nobel năm nay bắt đầu với Nobel Sinh lý học (Y học), được công bố hôm thứ Hai và trao cho 3 nhà khoa học có công trình liên quan công cụ sử dụng ánh sáng để giúp làm sáng tỏ cách thức hoạt động của não bộ.

Giải Nobel Vật lý vinh danh công trình của một nhà khoa học nhằm giải mã nhóm neutrino hiếm gặp.

Sau Nobel Hoá học, giải Nobel Văn học dự kiến được công bố vào thứ Năm, giải Nobel Hòa bình vào thứ Sáu và Nobel Kinh tế vào thứ Hai tuần tới.