Th.S Phan Đình Nguyện (cầm mic) trong một buổi thảo luận, nghiên cứu khoa học.

Khơi dậy tinh thần nghiên cứu

Với Th . S Phan Đình Nguyện, giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, nghề giáo không đơn thuần là truyền đạt tri thức mà còn là hành trình truyền cảm hứng, bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy khát vọng cho người học. Xuất phát từ quan niệm đó, trong quá trình giảng dạy, anh luôn chú trọng đổi mới phương pháp, gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên không chỉ nắm vững quy định pháp luật mà còn hình thành tư duy pháp lý, năng lực phân tích, phản biện và vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống cụ thể.

Thay vì truyền đạt kiến thức một chiều, anh thường xuyên tổ chức xây dựng tình huống, thảo luận nhóm, tranh biện, mô phỏng các phiên đàm phán và giải quyết tranh chấp quốc tế. Những phương pháp này tạo điều kiện để sinh viên chủ động tham gia vào bài học, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và bảo vệ lập luận của mình.

Một trong những dấu ấn trong quá trình công tác của thầy giáo trẻ này là sự quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, dành thời gian hướng dẫn các em lựa chọn đề tài, xây dựng phương pháp nghiên cứu, tiếp cận tài liệu và hoàn thiện bản thảo.

Bản thân anh cũng tích cực nghiên cứu khoa học, xem đây là cách thiết thực để làm gương và truyền động lực cho người học. Riêng trong năm vừa qua, anh có một số bài báo được công bố trên các tạp chí thuộc hệ thống Scopus, cùng nhiều công trình khoa học trong nước được ghi nhận trong danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Th . S Phan Đình Nguyện cho rằng, bên cạnh nền tảng chuyên môn vững vàng, người thầy cần có tư duy đổi mới, khả năng ứng dụng công nghệ, ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy hiện đại. Quan trọng hơn, người thầy phải có sự tận tâm, công bằng, thấu hiểu và khả năng truyền cảm hứng. Bởi sinh viên không chỉ cần một người thầy giỏi chuyên môn mà còn cần người có thể lắng nghe, chia sẻ, định hướng và đồng hành trong học tập cũng như cuộc sống.

Lấy y đức và thực tiễn làm nền tảng đào tạo

ThS.BS Nguyễn Xuân Anh Thư (giữa) tại hội nghị phụ sản miền Trung.

Cùng được vinh danh tại giải thưởng năm nay, ThS.BS Nguyễn Xuân Anh Thư, giảng viên Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, lấy người học làm trung tâm và chú trọng kết nối kiến thức lý thuyết với thực tiễn lâm sàng. Đặc thù của ngành Y đòi hỏi sinh viên không chỉ nắm chắc kiến thức chuyên môn mà còn phải có kỹ năng thực hành, tư duy lâm sàng, thái độ nghiêm túc và y đức. Vì vậy, trong mỗi giờ giảng, nữ giảng viên trẻ này luôn cố gắng giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa, khả năng ứng dụng của kiến thức thay vì chỉ ghi nhớ máy móc.

Bên cạnh đó, chị chú trọng xây dựng môi trường học tập cởi mở, khuyến khích sinh viên chủ động đặt câu hỏi, trao đổi và bày tỏ quan điểm. Theo chị, người học chỉ thực sự phát triển khi được tạo điều kiện suy nghĩ độc lập, chủ động tìm tòi và không ngại đưa ra những góc nhìn mới. Trong nghiên cứu khoa học, nữ giảng viên mong muốn khơi dậy ở sinh viên tinh thần tìm hiểu, sự tò mò và khả năng tiếp cận vấn đề một cách có hệ thống, dựa trên cơ sở khoa học.

Cùng với giảng dạy và nghiên cứu, ThS.BS Nguyễn Xuân Anh Thư tham gia công tác Đoàn - Hội. Quá trình đồng hành với người học cũng giúp chị hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng và những mối quan tâm của các bạn trẻ, từ đó có cách tiếp cận gần gũi, linh hoạt hơn trong vai trò người giảng viên.

Theo vị giảng viên- bác sĩ trẻ này, người thầy không chỉ hướng dẫn sinh viên cách khám bệnh, chẩn đoán, điều trị mà còn phải góp phần hình thành thái độ, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với người bệnh. Vì vậy, bản thân giảng viên cần trở thành tấm gương để sinh viên học hỏi cả trong lẫn ngoài giảng đường.