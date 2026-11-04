Hai nhà ga cổ Việt Nam kết nghĩa với hai nhà ga nổi tiếng của Pháp

Chiều 4/11, tại Ga Đà Lạt (Lâm Đồng), Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) tổ chức lễ kết nghĩa giữa Ga Hải Phòng và Ga Pontorson Mont-Saint-Michel, đồng thời gắn biển kết nghĩa giữa Ga Đà Lạt và Ga Trouville - Deauville (Pháp).

Đại diện VNR và SNCF trao thỏa thuận ký kết.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa ngành đường sắt hai nước, hướng tới trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản, phát triển du lịch và nâng cao giá trị các nhà ga.

Trước đó, ngày 7/5/2026, tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, VNR và SNCF đã ký thỏa thuận kết nghĩa giữa Ga Đà Lạt và Ga Trouville - Deauville.

Ga Hải Phòng và Ga Đà Lạt đều là những công trình đường sắt có kiến trúc Pháp cổ, mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Hai nhà ga gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của đường sắt Việt Nam và được bảo tồn đến ngày nay.

Ga Hải Phòng được xây dựng năm 1901, kết nối tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc), chính thức đưa vào khai thác năm 1902. Với kiến trúc đặc trưng và bề dày lịch sử, nhà ga trở thành một trong những điểm tham quan của thành phố cảng. Năm 2025, Ga Hải Phòng được công nhận là điểm du lịch.

Các đại biểu tại lễ gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville - Deauville.

Trong khi đó, Ga Đà Lạt được xây dựng giai đoạn 1932 - 1938 trên cao nguyên Lâm Viên bởi các kiến trúc sư người Pháp. Công trình được đánh giá là một trong những nhà ga cổ kính, có kiến trúc độc đáo ở Đông Dương và được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 2001. Hiện nay, tuyến Đà Lạt - Trại Mát dài 7 km là phần còn lại của tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt, từng kết nối thành phố cao nguyên với Phan Rang.

Tại Pháp, Ga Pontorson là cửa ngõ kết nối du khách với quần thể Mont-Saint-Michel, trong khi Ga Trouville - Deauville phục vụ hành trình đến các điểm du lịch nổi tiếng của vùng Normandy. Đáng chú ý, Ga Trouville - Deauville có những nét tương đồng với Ga Đà Lạt về cảm hứng kiến trúc Art Deco kết hợp yếu tố bản địa.

Việc kết nghĩa giữa bốn nhà ga mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn, khai thác giá trị kiến trúc và lịch sử, đồng thời phát triển các hoạt động du lịch gắn với đường sắt.

Phát biểu tại sự kiện, Phó tổng giám đốc VNR Nguyễn Chính Nam cho biết, hai bên hướng tới hợp tác trên ba lĩnh vực: trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhà ga; chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhà ga gắn với du lịch, dịch vụ và giao thông đa phương thức; quảng bá, xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt.

Ông Diego Diaz, Giám đốc Đối ngoại SNCF, cho rằng việc kết nghĩa không chỉ tạo kết nối giữa các nhà ga mà còn thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phục vụ hành khách, phát triển du lịch bền vững và phát huy giá trị các vùng miền.

Theo đại diện SNCF, nhà ga hiện đại không chỉ là điểm đón, trả khách mà còn là không gian kết nối các phương thức vận tải, cộng đồng dân cư, hoạt động kinh tế, dịch vụ và du lịch. Đây cũng là hướng phát triển để các nhà ga tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống đô thị và kinh tế địa phương.