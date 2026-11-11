Hai nhà đầu tư Nhật Bản sẽ tham gia mua cổ phiếu EVF

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF, mã chứng khoán EVF) vừa ký biên bản ghi nhớ với Japan Vietnam Capital Fund I, L.P., Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. và SSIAM

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác tại Nhật Bản, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF, mã chứng khoán EVF) vừa ký biên bản ghi nhớ với Japan Vietnam Capital Fund I, L.P., Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. và SSIAM.

Đây cũng là hai nhà đầu tư Nhật Bản sẽ tham gia vào giao dịch mua cổ phiếu EVF phát hành thông qua hình thức chào bán riêng lẻ, với giá phát hành 13.500 đồng/cổ phiếu, đã được EVF công bố thông tin trước đó.

Theo phương án phát hành đã được công bố, EVF dự kiến chào bán tổng cộng 85 triệu cổ phiếu, với quy mô huy động tối đa 1.147,5 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý của việc hợp tác là sự kết hợp giữa nguồn vốn đầu tư trực tiếp thông qua các quỹ và khả năng tiếp cận hệ thống ngân hàng thương mại. Thay vì chỉ tham gia với tư cách cổ đông, các đối tác tài chính có thể đóng vai trò trung gian kết nối doanh nghiệp với mạng lưới tín dụng và những cơ hội hợp tác kinh doanh khác.

Việc EVF thực hiện giao dịch với các nhà đầu tư còn phụ thuộc vào quá trình hoàn tất thỏa thuận chính thức và các điều kiện, chấp thuận cần thiết theo quy định pháp luật.

Xét về cơ cấu đối tác, Japan Vietnam Capital Fund I là quỹ được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa SSIAM và DBJ, trong khi Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV được phát triển thông qua quan hệ hợp tác giữa SSIAM và DCI.

Sự tham gia dự kiến của các quỹ này đặt ra một góc nhìn rộng hơn về cách doanh nghiệp tài chính Việt Nam tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài.

Với đặc thù hoạt động dựa nhiều vào năng lực vốn và quản trị rủi ro, việc mở rộng vốn chủ sở hữu có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tăng trưởng của các công ty tài chính. Nguồn vốn bổ sung có thể tạo thêm dư địa cấp tín dụng, tăng cường nền tảng tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì các tỷ lệ an toàn trong quá trình mở rộng hoạt động.

Theo EVF, trong chuyến công tác tại Nhật Bản, doanh nghiệp cũng có kế hoạch làm việc với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm Japan Credit Rating Agency (JCR), Rating and Investment Information, Inc. (R&I), cùng một số ngân hàng như Shizuoka Bank và Hyakugo Bank.

Đại diện EVF cho biết, việc đa dạng hóa nguồn vốn là bài toán có tính dài hạn. Bên cạnh quy mô vốn chủ sở hữu, cơ cấu nguồn vốn, kỳ hạn huy động, chi phí tài chính và khả năng duy trì thanh khoản đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động.

Thiết lập quan hệ với nhiều nhóm đối tác khác nhau có thể giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn trong quá trình huy động vốn, đồng thời chủ động hơn trong việc cân đối nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, các định chế tài chính nước ngoài cũng có thêm cơ hội tìm hiểu thị trường thông qua những đối tác sở tại có hiểu biết về môi trường kinh doanh và nhu cầu vốn của doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là cơ sở để hình thành các mô hình hợp tác mang tính bổ trợ: doanh nghiệp trong nước có nhu cầu về vốn và mở rộng thị trường, trong khi các nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm cơ hội phân bổ nguồn lực vào những lĩnh vực phù hợp với chiến lược của mình.

Thông qua quan hệ với Daiwa và Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ), SSIAM cho biết có khả năng kết nối với mạng lưới hơn 20 ngân hàng khu vực cùng các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Nhật Bản.

Về mặt tài chính, mô hình này có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng lựa chọn huy động vốn, từ phát hành cổ phần đến các khoản vay trung, dài hạn, đồng tài trợ hoặc những cấu trúc tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ở góc độ thị trường, việc các tổ chức tài chính Việt Nam và Nhật Bản tìm kiếm những mô hình hợp tác vượt ra ngoài hoạt động góp vốn truyền thống cũng cho thấy thêm một hướng phát triển của quan hệ đầu tư song phương: không chỉ dịch chuyển nguồn vốn, mà còn mở rộng mạng lưới hợp tác tài chính và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản đang được mở rộng thông qua các mô hình kết nối vốn cổ phần, tín dụng và mạng lưới định chế tài chính. Những thỏa thuận được ký kết gần đây tại Tokyo cho thấy cách các quỹ đầu tư tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận những nguồn lực tài chính đa dạng hơn cho doanh nghiệp trong nước.