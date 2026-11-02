Hai người tử vong trong lúc vệ sinh hầm chứa xăng ở Huế

Ngày 2/11, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận, cả 2 nạn nhân gặp tai nạn lao động tại hầm chứa nhiên liệu của một Công ty xăng dầu đóng ở địa địa chỉ số 2 Lê Ngô Cát (phường Thuận Hóa, TP Huế) đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 01/11, có 3 công nhân của một đơn vị đến cửa hàng xăng dầu ở địa chỉ số 2 Lê Ngô Cát (TP Huế) để thực hiện công việc dọn vệ sinh, tháo lắp thiết bị hút hơi xăng dầu trong hầm chứa.

Trong quá trình làm việc, anh L. H. P (SN 2001, quê ở tỉnh Thanh Hóa) làm rơi ống hút nên tìm cách xuống hầm để lấy. Tuy nhiên, khi vừa xuống dưới hầm xăng, anh P bất ngờ bị ngất lịm.

Cây xăng nơi xảy ra sự việc.

Phát hiện sự việc, anh N. Đ. T (SN 1994, quê ở tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục xuống hầm để ứng cứu đồng nghiệp nhưng bất thành và cũng bị ngất dưới hầm xăng. Lúc này, công nhân còn lại đứng trên miệng hầm lập tức gọi lực lượng y tế và Công an đến ứng cứu.

Ngay sau khi các nạn nhân được đưa lên khỏi hầm chứa xăng, 1 nạn nhân được chuyển vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế; nạn nhân còn lại được chuyển vào Bệnh viện Hoàng Viết Thắng và sau đó cũng được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, khi tiếp nhận cấp cứu, 2 nạn nhân trong tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp, tím tái toàn thân, bất động. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng cả 2 nạn nhân đều đã tử vong trước khi được chuyển đến Bệnh viện.

Được biết, cây xăng nói trên đã ngưng hoạt động trong gần 1 năm qua và quá trình dọn vệ sinh thì các công nhân gặp sự cố.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Huế điều tra, làm rõ.

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