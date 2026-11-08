Hai người tử vong tại mỏ đá ở Nghệ An

Sáng 8/11, lãnh đạo UBND xã Bạch Hà (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Nơi xảy ra vụ tai nạn lao động làm hai người tử vong - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15h ngày 7/11, hai người đàn ông đang làm việc tại khu vực khai thác đá trên cao thuộc mỏ đá 99 thì bất ngờ rơi xuống đất.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu nhưng sau đó cũng không qua khỏi.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Đ.V.H. (sinh năm 1985) và Đ.V.H. (sinh năm 2001), cùng trú tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà. Hai nạn nhân có quan hệ chú cháu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và Công an xã Bạch Hà đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, mỏ đá 99 này nằm trên địa bàn xã Bạch Hà, có diện tích khai thác hơn 20ha, do Công ty Vật liệu 99 quản lý và đã hoạt động được 10 năm qua.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.