Hai người tử vong sau vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trường Sơn Đông qua Gia Lai

Theo thông tin từ Công an xã Pờ Tó, khoảng 5h sáng 27/10, đơn vị tiếp nhận tin báo về vụ TNGT xảy ra tại Km 375+130 đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn 3, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ TNGT khiến 2 người tử vong trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh: CA

Thời điểm trên, anh Nay Th (SN 2009, trú tại thôn 1, xã Pờ Tó) điều khiển xe máy BKS 81E1-076.xx, chở theo anh Đinh T (SN 2011, trú tại xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai), lưu thông trên đường Trường Sơn Đông theo hướng từ xã Chơ Long đi xã Pờ Tó.

Khi đến địa điểm trên, xe máy do anh Th điều khiển va chạm với xe máy khác không có biển kiểm soát do anh Ksor D (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Pờ Tó) điều khiển, đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Sau cú va chạm, anh Th và anh T ngã xuống đường, tiếp tục va chạm với ô tô tải BKS 81H-149.xx do tài xế Bùi Anh Q (SN 1997, trú tại phường An Bình, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Nay Th và anh Đinh T tử vong tại chỗ, một chiếc xe máy bị hư hỏng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Pờ Tó đã phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn; đồng thời báo cáo Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT và Tổ điều tra khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) để phối hợp xử lý theo quy định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.