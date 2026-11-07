Tối 7/11, lãnh đạo UBND xã Bạch Hà xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại khu vực mỏ đá 99, khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15h cùng ngày, hai người đàn ông đang làm việc tại khu vực trên cao thuộc mỏ đá 99, xã Bạch Hà, bất ngờ rơi xuống đất.

Hai người tử vong khi làm việc tại mỏ đá 99.

Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại bị thương rất nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu nhưng sau đó cũng không qua khỏi.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Đ.V.H. (sinh năm 1985) và Đ.V.H. (sinh năm 2001), cùng trú tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà. Hai người có quan hệ chú cháu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng Công an xã Bạch Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu và bảo vệ khu vực xảy ra tai nạn để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã cử lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, mỏ đá 99 có diện tích khai thác hơn 20ha, nằm tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà, do Công ty Vật liệu 99 quản lý.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.