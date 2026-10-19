Hai người tử vong do đuối nước tại hồ Định Công

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 người đàn ông tại hồ Định Công, phường Định Công, TP Hà Nội, sau khi nhận được tin báo về vụ đuối nước vào tối 18/10.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Định Công, khoảng 21h ngày 18/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc có 2 người bị đuối nước tại hồ Định Công.

Ngay sau đó, Công an phường phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy cả 2 người. Bước đầu các nạn nhân được xác định là N.X.T. (sinh năm 1981, quê Bắc Ninh) và N.N.B. (sinh năm 1980, quê Thanh Hóa).

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hình ảnh tại hồ Định Công (phường Định Công) trong đêm tìm thấy thi thể 2 người đàn ông tử vong do đuối nước. (Ảnh Thành Long)

Khuyến cáo phòng tránh tai nạn đuối nước

Theo cơ quan chức năng, để phòng tránh tai nạn đuối nước, người dân cần hạn chế đến gần khu vực hồ, ao, sông, suối, đặc biệt vào ban đêm, khi trời tối hoặc tầm nhìn hạn chế. Không tự ý xuống nước tại những nơi không có biển báo an toàn, không rõ độ sâu hoặc không có lực lượng cứu hộ.

Khi phát hiện người có dấu hiệu đuối nước, cần nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ hoặc số điện thoại khẩn cấp 112, đồng thời tìm cách hỗ trợ từ vị trí an toàn bằng các vật dụng nổi, dây hoặc sào dài nếu có. Không tự ý lao xuống nước cứu người khi không có kỹ năng, phương tiện phù hợp, tránh khiến bản thân và những người khác gặp nguy hiểm.