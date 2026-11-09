Hai người phụ nữ xin ra khỏi danh sách hộ nghèo

Hai chị cùng trú tại thôn Bản Đén, xã Chợ Mới, Thái Nguyên.

Trước đây, gia đình chị Đồng Thị Lan thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn, đất sản xuất ít, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công việc làm thuê. Năm 2025, gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Có nơi ở ổn định, chj yên tâm lao động, tích góp và từng bước cải thiện cuộc sống.

Chị Đồng Thị Lan chủ động viết đơn đề nghị chính quyền địa phương xem xét đưa gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo năm 2026. Ảnh. Thảo Khánh

Cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm 2025, gia đình chị La Thị Chí tiếp tục nhận được hỗ trợ 1 con trâu vào năm 2026 để phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế và tăng thu nhập.

Từ những hỗ trợ thiết thực cùng sự nỗ lực của bản thân, điều kiện sống của hai gia đình đã có chuyển biến tích cực. Nhận thấy bản thân có khả năng từng bước tự bảo đảm cuộc sống, chị Lan và chị Chí đã tự nguyện viết đơn đề nghị chính quyền địa phương xem xét đưa gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo năm 2026.

Việc hai phụ nữ chủ động xin thoát nghèo không chỉ thể hiện sự cải thiện về điều kiện kinh tế mà còn cho thấy chuyển biến trong nhận thức, tinh thần tự lực, tự cường của người dân. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã trở thành điểm tựa để các gia đình có thêm điều kiện phát triển, thay vì trông chờ, ỷ lại.

Những lá đơn đề nghị chính quyền địa phương xem xét đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo năm 2026 của người dân. Ảnh. Thảo Khánh

Theo UBND xã Chợ Mới, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều chính sách giảm nghèo gắn với hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và đào tạo nghề. Riêng năm 2026, xã triển khai dự án chăn nuôi trâu sinh sản với tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ 850 triệu đồng, có 28 hộ nghèo và cận nghèo tham gia.

Cùng với đó, xã tổ chức một lớp đào tạo nghề trồng và khai thác rừng cho 35 học viên, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng để người dân áp dụng vào lao động, sản xuất.

Trong công tác hỗ trợ nhà ở, năm 2026, địa phương đã phê duyệt danh sách nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 35 hộ, với kinh phí dự kiến 2,4 tỷ đồng.

Một trong những tín hiệu đáng mừng trong công tác giảm nghèo ở Chợ Mới là tinh thần chủ động vươn lên của người dân ngày càng được khơi dậy.

Ông Ngô Quốc Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Mới, cho biết: Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội gắn với hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.