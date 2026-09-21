Hai người phụ nữ lấy nhầm xe máy của nhau mà không hề hay biết

Khoảng 16h50 ngày 19/9, tại khu vực trước cửa quán tạp hóa Việt Yến, tuyến đường Quang Trung, thôn Nà Trang, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xảy ra một tình huống hy hữu khi hai công dân vô tình đi nhầm xe máy của nhau mà không hay biết.

Hai người liên quan là chị Hà Thị Tâm, sinh năm 1972, trú tại thôn Bản Noỏng và chị Nguyễn Thị Lâm, sinh năm 1974, trú tại thôn Nà Trang. Sau khi phát hiện sự việc, công dân đã trình báo Công an xã Văn Bàn.

Công an trao trả xe cho 2 người điều khiển phương tiện tại trụ sở Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Bàn đã khẩn trương tiến hành xác minh, kiểm tra các thông tin liên quan đến phương tiện. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhanh chóng giải quyết vụ việc từ cơ sở, chỉ khoảng 15 phút sau, lực lượng công an đã xác định chính xác phương tiện và chủ sở hữu của từng chiếc xe.

Công an xã Văn Bàn sau đó mời hai công dân đến làm việc, xác minh, đối chiếu và tổ chức trao trả xe cho đúng chủ nhân. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, không xảy ra mất mát tài sản; nguyên nhân chỉ là hai người đã vô tình lấy nhầm xe máy của nhau.

Qua vụ việc cho thấy, Công an xã Văn Bàn luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; chủ động tiếp nhận, xác minh và giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh trong đời sống nhân dân, kể cả những tình huống nhỏ, hy hữu, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.