Ngày 27-11, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Lý Văn Nhất (SN 1989, trú tỉnh Lào Cai) và Lưu Thị Hậu (SN 1991, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo hồ sơ vụ án, Nhất và Hậu quen biết nhau từ năm 2024, sau đó sống chung như vợ chồng tại phường Thủy Xuân. Do từng hiến thận nên Hậu biết nhu cầu tìm người hiến thận của các bệnh nhân mắc bệnh thận. Từ đó, cả hai nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu mua và bán thận để kiếm tiền.

Cuối năm 2024, bà Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa cùng chồng là ông Trần Trung Sơn đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh thận cho bà Nghĩa. Trong quá trình này, ông Sơn gặp Nhất và Hậu, trao đổi việc tìm người bán thận. Hai bị cáo đồng ý nhận tìm người phù hợp.

Ngày 24-2-2025, các bên gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa, TP Huế để thỏa thuận việc mua bán, ghép thận và thực hiện các thủ tục xét nghiệm với tổng chi phí 1,35 tỷ đồng. Sau đó, Nhất và ông Sơn lập hợp đồng, thống nhất thanh toán theo từng giai đoạn.

Thực hiện thỏa thuận, Nhất nhiều lần nhận tiền từ ông Sơn. Cụ thể, ngày 24-2-2025 nhận 100 triệu đồng, ngày 3-3 nhận 50 triệu đồng và ngày 19-3 nhận 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông Sơn còn chuyển khoản cho Nhất 50 triệu đồng vào ngày 29-9 và 50 triệu đồng vào ngày 13-10-2025. Tổng số tiền hai bị cáo nhận là 450 triệu đồng.

Trong quá trình tìm người bán thận, Nhất và Hậu tìm được chị Trần Thị Ngọc Tâm để đăng ký hiến thận cho bà Nghĩa. Tuy nhiên, qua xét nghiệm, chị Tâm được xác định mắc bệnh về máu, không đủ điều kiện hiến thận.

Sau đó, hai bị cáo tiếp tục tìm được anh Phan Văn Đức và đưa người này đi thực hiện các thủ tục xét nghiệm nhưng kết quả cũng không đáp ứng điều kiện hiến thận.

Quá trình điều tra, Nhất và Hậu bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lý Văn Nhất 3 năm 6 tháng tù, Lưu Thị Hậu 3 năm tù cùng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.