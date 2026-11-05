Hai người ở Huế bị mời làm việc vì đăng ảnh nhạy cảm trong xe VF3

Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện hai tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và “Ni SeVen” đăng bài kèm hình ảnh nhạy cảm liên quan vụ việc xảy ra trong ôtô VF3, được lan truyền trên mạng xã hội ngày 3/11.

Qua xác minh, tài khoản “Minh Khang Nguyễn” do bà N.T.T.M.X (trú phường Thuận An) sử dụng, còn tài khoản “Ni SeVen” do ông N.Đ.L (trú phường Thuận Hóa) quản lý.

Ông N.Đ.L, chủ tài khoản Facebook “Ni SeVen”, làm việc với công an. Ảnh: CACC

Phòng An ninh mạng phối hợp công an hai phường Thuận An và Thuận Hóa mời những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà X. và ông L. thừa nhận đã đăng tải các nội dung, hình ảnh nêu trên.

Theo cơ quan công an, hành vi của hai người có dấu hiệu vi phạm Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, đối với hành vi đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy.

Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định.