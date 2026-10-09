Hai người Latvia bị bắt tại căn cứ quân sự Mỹ ở Anh

Hình ảnh căn cứ quân sự RAF Molesworthở Cambridgeshire, Anh được quân đội Mỹ và NATO sử dụng cho các hoạt động tình báo. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo tờ The Guardian, hai người đàn ông Latvia, 32 và 36 tuổi, bị bắt vào khoảng 2h sáng ngày 8/10 sau khi được phát hiện bên trong khu vực RAF Molesworth, một căn cứ quân sự ở Cambridgeshire được quân đội Mỹ và NATO sử dụng cho các hoạt động tình báo.

Vụ việc bắt đầu khoảng 4 giờ trước đó, khi cảnh sát quân sự phát hiện một chiếc xe bị bỏ lại bên ngoài căn cứ. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lỗ thủng nhỏ trên hàng rào bao quanh khu vực quân sự. Không lâu sau, hai nghi phạm được tìm thấy bên trong căn cứ và bị bắt giữ.

Ban đầu, họ bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào khu vực bị cấm và gây thiệt hại tài sản. Sau đó, cả hai tiếp tục bị bắt với cáo buộc vi phạm Điều 4 Luật An ninh quốc gia Anh năm 2023, liên quan đến hành vi xâm nhập địa điểm bị cấm với mục đích gây phương hại đến lợi ích của Vương quốc Anh.

Hai nghi phạm là công dân Latvia hiện cư trú tại Anh.

Do tính chất nhạy cảm của vụ việc, lực lượng chống khủng bố đã tiếp quản cuộc điều tra. Vụ đột nhập xảy ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ rút các máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về nguy cơ một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ có liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, Chỉ huy Helen Flanagan, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố London, cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc tại RAF Molesworth có liên quan đến sự cố xảy ra gần RAF Fairford hồi tháng trước.

“Cuộc điều tra mới chỉ ở giai đoạn đầu. Một trong những trọng tâm là xác định động cơ khiến hai người này xuất hiện tại căn cứ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ mọi khả năng và quá trình điều tra đang được tiến hành”, bà Flanagan nói.

Chiếc xe bị bỏ lại bên ngoài căn cứ đã được đưa tới một địa điểm khác của cảnh sát để kiểm tra. Những dấu hiệu ban đầu khiến lực lượng chức năng lo ngại và phải huy động các chuyên gia xử lý chất nổ đến kiểm tra chiếc xe.

Một phần tuyến đường A1 ở phía Nam Peterborough và khu vực quanh làng Glatton từng được cảnh sát thiết lập vành đai an ninh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra không phát hiện điều gì đáng lo ngại.

Cảnh sát chống khủng bố cho biết lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét hai địa chỉ tại khu vực Peterborough liên quan đến vụ án. Hai nghi phạm vẫn bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

RAF Molesworth là một cơ sở có vai trò đáng kể trong hoạt động tình báo quân sự của NATO và Mỹ tại châu Âu.

Căn cứ này đặt Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO, đơn vị chuyên cung cấp thông tin tình báo quân sự cho NATO. Đây cũng là nơi đặt Trung tâm Tác chiến Tình báo Liên quân châu Âu của Mỹ, cơ quan cung cấp các hoạt động tình báo cho Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan tình báo tại RAF Molesworth không trực thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông, trong đó có Iran.

Việc hai người nước ngoài vượt qua hàng rào và xuất hiện bên trong một cơ sở quân sự có chức năng tình báo vì vậy đang được nhà chức trách Anh đặc biệt lưu ý. Dù chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc liên quan đến một hoạt động gián điệp hoặc khủng bố, cảnh sát cho biết mọi khả năng vẫn đang được xem xét.