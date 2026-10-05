Hai người đi cắm trại bị nước cuốn trôi, một nam thanh niên tử vong

Các lực lượng được huy động tìm kiếm người mất tích do nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Khánh Ngọc

Sáng 5/10, UBND xã Hải Ninh thông tin, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P.N.T.L. (24 tuổi). Hiện, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, chiều 4/10, nhóm 5 người đều trú tại xã Phan Rí Cửa rủ nhau đến khu vực đập tràn Đồng Măng ở thôn Phan Điền, xã Hải Ninh, để cắm trại, vui chơi dịp cuối tuần.

Đến tối cùng ngày, nước lớn từ thượng nguồn bất ngờ đổ mạnh về đập tràn Đồng Măng, khiến anh L. cùng em T.N.Q. (13 tuổi) bị cuốn trôi.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương huy động hàng chục người cùng lực lượng cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng cứu hộ sau đó phát hiện em Q. đang bám vào một cây ven suối, đưa em lên bờ an toàn. Sức khỏe của em Q. hiện ổn định.

Lực lượng chức năng đưa thi thể thanh niên lên bờ, bàn giao cho gia đình. Ảnh: Khánh Ngọc

Còn anh L. mất tích. Đến sáng nay, thi thể của anh đã được tìm thấy cách đập tràn Đồng Măng, hơn 500m.