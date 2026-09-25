Hai người đăng video vụ tập trung đông người ở Thái Nguyên bị Công an mời lên làm việc

Theo trang tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh đã mời làm việc 02 trường hợp đăng tải video liên quan đến sự việc tập trung đông người xảy ra tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn.

Danh tính hai người đó là: Anh D.A.T (SN 2006, trú tại phường Tích Lương) và chị N.T.T.D (SN 1991, trú tại phường Phan Đình Phùng).

Cơ quan chức năng làm việc với hai người vi phạm. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, cả 2 trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, Phòng An ninh mạng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định tại Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân: Không tụ tập, không livestream, bình luận, đưa thông tin hoặc nhận định thiếu căn cứ; không chia sẻ, đăng tải lại hình ảnh, video và thông tin chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện vụ việc bất thường, cần giữ bình tĩnh, bảo đảm an toàn và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Người dân hiếu kỳ tụ tập gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, tối ngày 23/9/2026, tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn (thuộc tổ 41, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vụ việc khiến đông người tập trung, quay phim, livestream, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội thu hút nhiều người quan tâm, theo dõi, gây phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Cơ quan Công an đã kịp thời có mặt, giải tán đám đông, đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Phan Đình Phùng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.