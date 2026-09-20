Hai người đàn ông hơn 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ lưu ý dấu hiệu cảnh báo

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) tiếp nhận cùng lúc 3 người bệnh bị nhồi máu cơ tim. Đáng chú ý, hai người đàn ông mới hơn 40 tuổi.

Trường hợp đầu tiên là ông N.V.T (43 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) nhập viện với biểu hiện đau ngực trái lan ra tay. Ông được xác định nhồi máu cơ tim cấp, sau 40 phút can thiệp, dòng máu nuôi tim đã được tái thông.

Trong khi đó, ông L.T.T (47 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) nhập viện với biểu hiện lơ mơ, GCS 9 điểm, tiếp xúc chậm do thiếu máu cơ tim cấp. Bệnh nhân được đánh giá gặp nguy hiểm vì tình trạng hôn mê sâu. Ngay lập tức, các y bác sĩ đã cấp cứu và can thiệp kịp thời giúp ông dần hồi tỉnh.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ tại đây, trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp, thời gian là yếu tố quyết định. Việc tái thông mạch vành sớm hạn chế diện tích cơ tim bị tổn thương, cải thiện khả năng hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh. Hiện cả hai bệnh nhân có thể trò chuyện và ra viện.

Theo các bác sĩ, người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như:

Đau, tức hoặc đè nặng vùng ngực.

Đau lan ra vai, cánh tay, lưng, cổ, hàm hoặc vùng thượng vị.

Khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc nôn.

Chóng mặt, mệt lả, hồi hộp.

Trường hợp nặng có thể tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, lơ mơ hoặc mất ý thức.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh không tự theo dõi tại nhà, chờ triệu chứng hết mà cần đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, can thiệp tim mạch càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, thừa cân - béo phì; duy trì vận động phù hợp, chế độ ăn lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe tim mạch.