Hai người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ dài gần 3m trong hồ nước

Con cá trê khổng lồ dài gần 3m khiến hai cần thủ phải vật lộn suốt 30 phút mới đưa được lên bờ.

Theo Euronews, Oliver Schäfer (34 tuổi), đến từ bang North Rhine-Westphalia (Đức), cùng người bạn Kevin Cremers (Hà Lan) tham gia giải câu cá săn mồi diễn ra trong hai ngày 10-11/10, quy tụ khoảng 150 cần thủ từ khắp châu Âu.

Hai người sử dụng cần câu chuyên dụng dành cho cá da trơn cỡ lớn và mồi giả bằng nhựa mềm. Schäfer cho biết anh chỉ thực sự nhận ra kích thước khổng lồ của con cá khi nó lần đầu trồi lên mặt nước.

Cuộc giằng co sau đó kéo dài hơn 30 phút. Trong khi Cremers điều khiển thuyền giữa điều kiện gió mạnh, Schäfer tập trung giữ cần và tìm cách kéo con cá lại gần. Cuối cùng, cả hai đưa được con cá lên bờ. Kết quả đo của ban tổ chức xác nhận con cá dài tới 2,92m.

Dù câu được con cá khổng lồ nhưng Schäfer và Cremers chỉ giành vị trí thứ hai với 28.930 điểm. Kết quả chung cuộc được tính dựa trên tổng điểm của các đội, không chỉ phụ thuộc vào kích thước một con cá.

Hình ảnh vui mừng của hai cần thủ câu được cá trê dài gần 3m. Ảnh: Euro news

Theo quy định giải đấu, con cá được thả trở lại hồ sau khi đo đạc. Schäfer cho biết cá được vận chuyển bằng tấm bạt nhằm bảo vệ lớp chất nhầy trên da, hạn chế tổn thương trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Một số người tham gia nhận định đây có thể là cá thể từng được hai cần thủ Ba Lan Krzysztof Pyra và Adrian Gontarz bắt vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Cá trê châu Âu là loài cá nước ngọt lớn, có thể dài tới 3m và nặng khoảng 150kg. Tại hồ chứa Rybnik, nguồn nước ấm xả trở lại từ một nhà máy nhiệt điện than được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho loài cá ưa nước ấm phát triển.

Sau thành tích lần này, cần thủ Schäfer vẫn nuôi mục tiêu chinh phục con cá trê dài 3m. Anh cho rằng mình chỉ còn cách cột mốc mong muốn khoảng một gang tay.

Trúc Chi (t/h)