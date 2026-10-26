Hai người đàn ông cầm kiếm trốn trên mái nhà đã bị bắt
Lực lượng chức năng đã vây bắt hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa. Được biết 2 người này có liên quan đến một vụ án do Công an TP Hải Phòng đang điều tra.
Sau hàng chục giờ đồng hồ, đến khoảng 21 giờ 15 phút, ngày 26/10, hai người đàn ông trên đã bị lực lượng cảnh sát khống chế, bắt giữ, áp tải lên ô tô.
Đại diện lãnh đạo UBND xã Hà Long cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt nhóm người trốn từ Hải Phòng đến địa bàn xã.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Hải Phòng tổ chức vây bắt đối tượng.
Trong quá trình điều tra, 3 người này (2 nam, 1 nữ) đã bỏ trốn đến xã Hà Long, thuê một căn nhà 2 tầng cạnh tỉnh lộ 522 để ở. Khi lực lượng công an tiếp cận, người phụ nữ bị bắt giữ, còn 2 người đàn ông mang theo kiếm chạy lên mái nhà cố thủ nhiều giờ.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/hai-nguoi-dan-ong-cam-kiem-tron-tren-mai-nha-da-bi-bat-209030.html