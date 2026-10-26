Hai người đàn ông cầm kiếm trốn trên mái nhà đã bị bắt

Hai người đàn ông cố thủ trên mái nhà 2 tầng đã bị lực lượng cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Sau hàng chục giờ đồng hồ, đến khoảng 21 giờ 15 phút, ngày 26/10, hai người đàn ông trên đã bị lực lượng cảnh sát khống chế, bắt giữ, áp tải lên ô tô.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hà Long cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt nhóm người trốn từ Hải Phòng đến địa bàn xã.

Lực lượng chức năng vây bắt trong đêm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Hải Phòng tổ chức vây bắt đối tượng.

Đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà.

Trong quá trình điều tra, 3 người này (2 nam, 1 nữ) đã bỏ trốn đến xã Hà Long, thuê một căn nhà 2 tầng cạnh tỉnh lộ 522 để ở. Khi lực lượng công an tiếp cận, người phụ nữ bị bắt giữ, còn 2 người đàn ông mang theo kiếm chạy lên mái nhà cố thủ nhiều giờ.