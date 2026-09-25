Hai người cao tuổi bị chó nhà cắn, bác sĩ cảnh báo

Cảnh báo chó nhà tấn công người cao tuổi chấn thương nặng. Ảnh: Minh Thanh.

Một phụ nữ 73 tuổi ở Hà Nội được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau khi bị chính chó nhà cắn. Gia đình nuôi hai con chó, mỗi con nặng khoảng 20 kg và vừa sinh con. Khi người bệnh dọn dẹp, tác động vào khu vực chó con, chó mẹ bất ngờ tấn công. Các bác sĩ ghi nhận hơn 10 vết cắn trên nhiều vị trí cơ thể, trong đó có vết thương sâu gây gãy hở xương quay.

BSCKII Vũ Giang An, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết đây là trường hợp nặng do tổn thương không chỉ ở da, mô mềm mà đã ảnh hưởng đến xương.

Do vết thương nhiễm bẩn, dập nát và có nguy cơ nhiễm trùng, các bác sĩ không đóng kín ngay mà tiếp tục thay băng, theo dõi và kiểm soát viêm nhiễm, đồng thời được tiêm dự phòng bệnh dại, dùng kháng sinh và chăm sóc vết thương.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.T.K, 76 tuổi, ở Hà Nội, bị liệt khoảng 6 năm và phần lớn thời gian nằm tại giường. Người bệnh bị chó tấn công ngay khi đang nằm, khiến cẳng tay trái bị lóc da diện rộng.

ThS.BS Lê Trung Thành, Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân được sơ cứu, làm sạch và cắt lọc tổ chức tổn thương. Sau khoảng một tuần, khi tình trạng sưng viêm giảm, các bác sĩ tiếp tục làm sạch và khâu thưa từng bước để thu nhỏ diện tích vết thương. Người bệnh đồng thời được dự phòng bệnh dại và điều trị chuyên khoa.

Theo bác sĩ Thành, vết thương do động vật cắn thuộc nhóm vết thương nhiễm bẩn. Vi khuẩn có thể theo răng chó đi sâu vào tổ chức, đặc biệt ở những vết cắn sâu, dập nát, lóc da hoặc tổn thương gân, khớp, xương.

Chia sẻ với báo giới chiều 25/9 về các trường hợp người cao tuổi bị chó tấn công, BSCKII Vũ Giang An lưu ý lực cắn, nghiền và giằng xé của chó có thể gây dập nát phần mềm, tổn thương gân, mạch máu, thần kinh, khớp và xương.

Với người cao tuổi, đặc biệt những người hạn chế vận động, nguy cơ càng đáng lưu ý do khả năng tránh né hoặc tự bảo vệ khi bị tấn công bị hạn chế.

BSCKII Vũ Giang An nhấn mạnh xử trí ban đầu có vai trò quan trọng. Với vết thương nhiễm bẩn, dập nát hoặc nguy cơ nhiễm trùng cao, bác sĩ có thể để hở, khâu thưa hoặc trì hoãn đóng vết thương tùy tình trạng.

Khi bị chó cắn, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng, không tự đắp lá, bôi thuốc hoặc sử dụng chất không rõ nguồn gốc, sau đó đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá tổn thương và chỉ định dự phòng bệnh dại, uốn ván.

Nếu vết cắn rộng hoặc sâu, chảy máu nhiều, lóc da, biến dạng chi, đau nhiều, hạn chế vận động, tê bì hoặc đầu chi nhợt, lạnh, cần đi khám ngay. Đây có thể là dấu hiệu của tổn thương mạch máu, thần kinh, gân hoặc xương mà mắt thường không nhìn thấy.

Các gia đình có người cao tuổi, người liệt hoặc hạn chế vận động cần kiểm soát việc tiếp xúc với chó, đặc biệt là chó mẹ đang nuôi con.

Chó nuôi cũng cần được quản lý và tiêm phòng bệnh dại đầy đủ. Gia đình nên chủ động tách vật nuôi khỏi khu vực sinh hoạt của người cao tuổi hoặc người hạn chế khả năng vận động để giảm nguy cơ bị tấn công.