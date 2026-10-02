Hai người bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật trên Facebook

Công an phường Hạc Thành làm việc với Lê Thế Đ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 2.10, Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Lê Thế Đ. (30 tuổi, trú phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hạc Thành phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin về “vụ án giết người, ném xác gầm cầu vượt đường sắt Phú Sơn”.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định trên địa bàn không xảy ra vụ án như nội dung được đăng tải. Người cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật là Lê Thế Đ.

Làm việc với cơ quan công an, Đ. thừa nhận đã đăng tải, chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng. Sau đó, người này đã gỡ bỏ nội dung sai sự thật, cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, Công an phường Hạc Thành đã ra quyết định xử phạt Lê Thế Đ. số tiền 10 triệu đồng.

Cũng liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, Công an xã Trung Chính (Thanh Hóa) vừa xử phạt chị N.T.X. (34 tuổi, trú thôn Cầu Quan, xã Trung Chính) 12,5 triệu đồng.

Công an xã Trung Chính làm việc, xử phạt chị N.T.X. 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an xã Trung Chính, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện tài khoản Facebook “Thanh Xuân” do chị N.T.X. sử dụng có đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quá trình xác minh, Công an xã Trung Chính xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa chị N.T.X. và chị T.T.N. cùng ở xã Trung Chính.

Tại cơ quan công an, chị N.T.X. khai nhận đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm, hạ uy tín và danh dự của chị N.

Sau khi được cơ quan công an làm việc, tuyên truyền, chị N.T.X. đã nhận thức được hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết, đăng tải nội dung đính chính và cam kết không tái phạm.

Công an xã Trung Chính sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.X. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải những nội dung chưa được xác thực, có thể gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân hoặc gây hoang mang trong dư luận.