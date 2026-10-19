Hai người bị đuối nước ở hồ Định Công

Theo thông tin người dân cho biết thời điểm xảy ra sự việc, ông N.X.T. (45 tuổi) chèo thuyền ra giữa hồ để thả ốc làm mồi dụ cá thì bất ngờ bị lật thuyền.

Lúc này, ông N.N.B. (46 tuổi), đang ngồi câu cá trên bờ, phát hiện sự việc nên nhảy xuống cứu nhưng không thành công.

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng sử dụng lưới và dây để rà soát khu vực xảy ra tai nạn.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tìm thấy thi thể cả hai nạn nhân và đưa vào bờ, bàn giao cho Công an phường Định Công.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.