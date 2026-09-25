Hai người bị chó cắn với nhiều vết thương nghiêm trọng

Vết thương do chó cắn có thể nhiễm trùng nếu không được xử trí đúng cách

Chiều 25-9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân cao tuổi bị chó cắn với tổn thương nghiêm trọng. Một người có hơn 10 vết cắn, trong đó có vết gây gãy hở xương quay, người còn lại bị lóc da cẳng tay diện rộng, lộ lớp cân cơ.

Hai người cao tuổi bị chó cắn, tổn thương nặng

BS Vũ Giang An, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân nữ 73 tuổi, ở TP Hà Nội, bị chính chó nhà tấn công.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị chó nhà cắn. Ảnh: ĐẶNG THANH

Gia đình bệnh nhân nuôi 2 con chó, mỗi con nặng khoảng 20 kg và vừa sinh con. Trong lúc dọn dẹp, người bệnh tác động vào khu vực chó con, khiến chó mẹ bất ngờ tấn công.

Bệnh nhân có hơn 10 vết thương do chó cắn ở nhiều vị trí. Riêng cánh tay, cẳng tay và bàn tay trái có khoảng 7 vết; ngoài ra còn có vết thương lớn ở mông phải và gối phải. Đáng chú ý, một vết cắn ở cẳng tay gây tổn thương sâu, gãy hở xương quay.

“Đây là trường hợp nặng. Người bệnh không chỉ có nhiều vết thương phần mềm mà tổn thương còn sâu đến mức gây gãy xương hở. Với những trường hợp như vậy, cần đánh giá như một chấn thương thực sự, từ tình trạng mất máu, nguy cơ sốc đến tổn thương mạch máu, xương và phần mềm”, BS Vũ Giang An nói.

Bệnh nhân được tiêm dự phòng bệnh dại, điều trị kháng sinh và chăm sóc vết thương. Do vết thương nhiễm bẩn, có nguy cơ nhiễm trùng, các bác sĩ không đóng kín ngay mà tiếp tục theo dõi, thay băng và kiểm soát viêm nhiễm.

Bệnh nhân thứ hai là N.T.K., 76 tuổi, bị liệt khoảng 6 năm, phần lớn thời gian nằm tại giường. Người bệnh bị chó tấn công ngay khi đang nằm.

BS Lê Trung Thành, Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, cho biết lực cắn và giằng xé khiến cẳng tay trái của bệnh nhân bị lóc da diện rộng. Da và lớp mỡ dưới da bị bóc khỏi tổ chức bên dưới, để lộ lớp cân cơ. Vùng lóc da dài khoảng 20-25 cm, từ khuỷu xuống gần cổ tay, rộng nhất khoảng 10 cm.

Bệnh nhân được sơ cứu, làm sạch, cắt lọc tổ chức tổn thương và xử trí vết thương. Sau khoảng một tuần, khi tình trạng sưng viêm giảm, các bác sĩ tiếp tục làm sạch và khâu thưa từng bước để thu nhỏ diện tích vết thương. Bệnh nhân đồng thời được tiêm dự phòng bệnh dại và điều trị chuyên khoa.

“Vết thương do động vật cắn thuộc nhóm vết thương nhiễm bẩn. Khi răng chó xuyên qua da và phần mềm, vi khuẩn có thể theo vết cắn đi sâu vào tổ chức. Với những vết cắn sâu, dập nát, lóc da hoặc tổn thương đến gân, khớp, xương, nguy cơ nhiễm trùng càng cần được lưu ý”, BS Lê Trung Thành nói.

Bị chó nhà cắn, cần xử lý thế nào?

Theo BS Vũ Giang An, vết chó cắn có thể gây tổn thương sâu đến phần mềm, gân, mạch máu, thần kinh, thậm chí lóc da hoặc gãy xương. Vì vậy, những vết cắn sâu, dập nát cần được đánh giá như một chấn thương, không chỉ xử lý tổn thương ngoài da.

Vết thương cần được làm sạch và đánh giá mức độ tổn thương. Không phải trường hợp nào cũng khâu kín ngay; với vết thương nhiễm bẩn hoặc nguy cơ nhiễm trùng cao, bác sĩ có thể để hở, khâu thưa hoặc trì hoãn đóng vết thương.

Các bác sĩ khuyến cáo, chó nuôi cần được quản lý và tiêm phòng bệnh dại đầy đủ. Gia đình có người cao tuổi, người liệt hoặc hạn chế khả năng vận động cần kiểm soát việc tiếp xúc với vật nuôi, nhất là chó mẹ đang nuôi con.

Vết thương do chó cắn gây tổn thương sâu ở cẳng tay bệnh nhân. Ảnh: ĐẶNG THANH

Khi bị chó cắn, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng, không tự đắp lá, bôi thuốc hoặc sử dụng chất không rõ nguồn gốc. Người bị cắn cần đến cơ sở y tế sớm để được đánh giá tổn thương, dự phòng uốn ván và bệnh dại theo chỉ định.

Những trường hợp vết cắn rộng, sâu, chảy máu nhiều, lóc da, biến dạng chi, đau nhiều, hạn chế vận động, tê bì hoặc đầu chi nhợt, lạnh cần được khám sớm để loại trừ tổn thương mạch máu, thần kinh, gân hoặc xương.