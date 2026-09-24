Hai người bệnh được phẫu lồng ngực đầu tiên tại Bệnh viện Phổi Nghệ An được xuất viện

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ngày 24/9, Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, hai người bệnh đầu tiên được phẫu thuật trong giai đoạn Khoa Ngoại lồng ngực và Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đi vào hoạt động đã hồi phục tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Đây là những ca phẫu thuật mở đầu cho việc triển khai các kỹ thuật ngoại khoa tại bệnh viện, với sự phối hợp, chuyển giao kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương.

Người bệnh N.Đ.C. (57 tuổi, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) được chẩn đoán tràn khí màng phổi trái tái phát do vỡ bóng kén khí.

Ca mổ được thực hiện bằng phương pháp nội soi cắt, khâu kén khí, với sự phối hợp giữa các chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương và ê-kíp Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Sau mổ, người bệnh được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu. Quá trình hồi phục thuận lợi, tình trạng ổn định và được xuất viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Nghệ An tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật ra viện.

Người bệnh N.T.H. (67 tuổi, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được phẫu thuật nội soi tuyến giáp đường ngực - nách.

Với đường tiếp cận từ ngực - nách, phương pháp này không tạo đường mổ ở vùng cổ, qua đó đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ đối với một số người bệnh phù hợp chỉ định.

Sau mổ, tình trạng nuốt nghẹn và khó chịu vùng cổ của người bệnh được cải thiện. Người bệnh ổn định và được xuất viện, trở về gia đình.

Việc triển khai thành công những ca phẫu thuật đầu tiên là bước khởi đầu để Bệnh viện Phổi Nghệ An phát triển lĩnh vực ngoại lồng ngực, từng bước tiếp nhận và thực hiện thêm các kỹ thuật chuyên sâu, giúp người dân được điều trị ngay tại địa phương.