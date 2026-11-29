Theo People, ngày 26/11, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Tillamook, bang Oregon, thông báo đang triển khai công tác tìm kiếm hai người mất tích tại khu vực đường Savage, thuộc Otis.

Hai người được trình báo mất tích vào khoảng 17h45 ngày 25/11, được xác định là Misty Aalto (49 tuổi) và Cyrus Buccholz (50 tuổi).

Đội tìm kiếm và cứu hộ thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Tillamook đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và Lực lượng Tuần duyên Mỹ triển khai công tác tìm kiếm.

Misty Aalto và Cyrus Buccolz. ↵

Theo KGW 8 và KOIN 6 News, cả hai được nhìn thấy lần cuối gần đường Three Rock. Gia đình những người mất tích cũng tổ chức các nhóm tìm kiếm với hy vọng sớm tìm thấy người thân.

Patricia Thompson, con gái của Aalto, cho biết mẹ cô và Buccholz là bạn lâu năm, đang cùng nhau làm việc tại một căn nhà cho thuê có lối tiếp cận trực tiếp với sông Salmon.

Tin nhắn cuối cùng của Aalto được gửi cho cấp trên vào khoảng 14h42, với nội dung trao đổi về công việc trong ngày.

Khi khách đến nhận phòng, một người nhận thấy dấu hiệu bất thường khi chiếc xe bán tải và con chó của Aalto vẫn còn tại căn nhà nên đã liên hệ với chủ công ty.

Đáng chú ý, một chiếc xuồng tại căn nhà cũng biến mất. Chi tiết này khiến gia đình nghi ngờ hai người có thể đã chèo xuồng ra sông.

Tuy nhiên, Thompson cho biết mẹ cô vốn là người thận trọng và thường chỉ chèo xuồng vào mùa hè. Vì vậy, cô khó tin rằng mẹ mình sẽ ra sông trong điều kiện thời tiết như hiện nay.

Lực lượng chức năng đã huy động trực thăng và thiết bị bay không người lái có camera ảnh nhiệt để tìm kiếm, song chưa phát hiện tung tích của hai người.