Hai ngôi trường lần đầu có cầu truyền hình chung kết Olympia

Với chiến thắng chung cuộc tại trận quý II và III/2026, Lý Thái Dương và Nguyễn Huy Quang Minh không chỉ giành vé vào vòng đấu cuối cùng, mà còn mang cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên về trường THPT chuyên Hùng Vương và chuyên Thái Bình.

Khuôn viên trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: FBNT.

Trường chuyên 450 tỷ ở vùng trung du phía Bắc

Thắng trận quý II với 200 điểm, Lý Thái Dương là học sinh Phú Thọ đầu tiên góp mặt trong chung kết Olympia. Nam sinh đang học lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hùng Vương.

Tiền thân là lớp Toán đặc biệt của tỉnh, chuyên Hùng Vương được thành lập năm 1966, đặt tại trường cấp III Hùng Vương, thị xã Phú Thọ.

Năm 1982, toàn bộ khối chuyên tại trường cấp III Hùng Vương được tách riêng, thành lập phân hiệu Năng khiếu Hùng Vương. Trường chính thức có tên là THPT chuyên Hùng Vương vào năm 1986, chuyển từ thị xã Phú Thọ về thành phố Việt Trì (cũ) từ năm 1994.

Cuối năm 2022, trường chuyển về khuôn viên mới, nay thuộc phường Việt Trì, cách nơi cũ khoảng 3 km. Ngôi trường mới được đầu tư 457,4 tỷ đồng - cao nhất với một trường THPT ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Công trình gồm ba khu chính: Khu học tập (gồm các phòng học, phòng chức năng, hội trường,..), khu liên hiệp thể thao và khu ký túc xá. Tổng diện tích khuôn viên là 4,72 ha.

Quy mô trường khoảng 2.000 học sinh thuộc các khối chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Hàn.

Tính đến năm 2022, trường có 22 huy chương và bằng khen trong các kỳ thi Olympic quốc tế, 1.405 giải học sinh giỏi quốc gia, hàng nghìn lượt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Gần đây nhất, năm 2025, trường có một thủ khoa thi tốt nghiệp THPT đạt 30/30 điểm tổ hợp A00; năm 2026 có một huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á.

Với các thành tích đã đạt, trường được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba (năm 1995), hạng nhì (1998), hạng nhất (năm 2002); huân chương độc lập hạng ba (năm 2012), huân chương độc lập hạng nhì (năm 2022) danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2004); 5 lần nhận cờ thi đua của Chính phủ; nhiều lần được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen...

Trường THPT chuyên Thái Bình. Ảnh: FBNT.

Ngôi trường có hơn 1.000 giải học sinh giỏi quốc gia

Nguyễn Huy Quang Minh là chủ nhân tấm vé thứ ba vào chung kết. Nam sinh đang học lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên. Gây ấn tượng với 345 điểm tại cuộc thi tháng 1, quý 3, Minh hiện nắm giữ kỷ lục điểm số vòng thi tháng cao nhất Olympia năm thứ 26.

Năm 1988, trường THPT chuyên Thái Bình được thành lập trên nền hai nhóm học sinh chuyên Toán, Văn - Nga được hình thành từ năm 1968 và 1984 (đặt tại hai trường cấp III Nguyễn Trãi và Lê Quý Đôn).

Hiện, trường có hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.500 học sinh thuộc 43 lớp chuyên Toán, Văn, Tin, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Hàn.

Từ năm 1988 đến nay, trường có hơn 1.000 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, hơn 10 học sinh đoạt giải quốc tế và khu vực.

Những học sinh tiêu biểu của trường có thể kể đến Vũ Xuân Trung (hai huy chương vàng Toán quốc tế), Trần Hồng Quân (huy chương vàng môn Toán quốc tế), Tô Huy Quỳnh (huy chương bạc Toán quốc tế); Đoàn Nhật Dương (huy chương vàng Toán châu Á và huy chương bạc Toán quốc tế), Trần Văn Hoàng (huy chương đồng Toán châu Á), Nguyễn Trọng Toàn (huy chương đồng Vật lý châu Á)...

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, trường được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba năm 1998, huân chương lao động hạng nhì năm 2002.