Hai ngôi sao Việt kiều mới toanh được gọi lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Sáng 18/9, HLV Kim Sang-sik chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia.

So với lực lượng vừa giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục giữ lại phần lớn bộ khung quen thuộc.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, danh sách lần này cũng có một số thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là sự xuất hiện của hai tân binh Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng.

Adou Minh sinh năm 1997 tại Pháp, hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội. Cầu thủ này thi đấu chủ yếu ở vị trí trung vệ, đã có kinh nghiệm chơi bóng tại V-League.

Sự góp mặt của Adou Minh mang đến thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik không triệu tập một số gương mặt từng góp mặt tại AFF Cup 2026.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007 tại Anh. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an TP. HCM có bố người Anh, mẹ người Việt Nam và mới hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Williams sở hữu chiều cao 1,90m, có lợi thế trong tranh chấp và không chiến. Trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Việt Nam, tiền đạo 19 tuổi đã ghi 8 bàn trên mọi đấu trường, gồm 6 bàn tại V-League và 2 bàn ở Cúp Quốc gia.

Việc gọi Williams lên tuyển cũng giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án chất lượng cho vị trí trung phong bên cạnh Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Gia Hưng.

Ngoài hai tân binh Việt kiều, đội tuyển Việt Nam vẫn có sự góp mặt của nhiều trụ cột từng góp mặt trong hành trình vô địch Đông Nam Á vừa qua.

Ở vị trí thủ môn, Lê Giang Patrik tiếp tục được triệu tập. Hai cái tên còn lại là Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt.

Hàng phòng ngự có Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh và Phạm Xuân Mạnh, những cầu thủ đã quen thuộc với hệ thống của HLV Kim Sang-sik. Bên cạnh đó là Trương Tiến Anh, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Nhật Minh, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh.

Ở tuyến giữa, những gương mặt quan trọng như: Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long và Lê Phạm Thành Long tiếp tục có tên.

Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc cũng được giữ lại sau khi cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2026.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc vẫn là những sự lựa chọn hàng đầu của HLV Kim Sang-sik. Tại AFF Cup 2026, hai cầu thủ này cùng được trao danh hiệu Vua phá lưới.

Một số gương mặt quen thuộc như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, hậu vệ Đoàn Văn Hậu không được triệu tập.

Đáng chú ý, Đoàn Văn Hậu vừa bị Ban kỷ luật VFF đình chỉ thi đấu 4 trận tại các giải do VFF tổ chức sau tình huống phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân ở V-League.

Cạnh đó, Nguyễn Văn Vĩ cũng không thể góp mặt vì chấn thương. Trong khi Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Ngọc Mỹ không có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia vì bận cùng U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam thi đấu ở Division 1 và nằm tại bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Philippines (ngày 26/9), Thái Lan (ngày 29/9) và Pakistan (ngày 2/10).

Theo thể thức được FIFA công bố, các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, trong khi hai đội xếp thứ hai sẽ tranh hạng ba.

Danh sách hội quân của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF).