Tác phẩm Hậu duệ máu và xương có tựa gốc Children of blood and bone, đã tung trailer tiếp theo. Phim hé lộ thêm những hình ảnh và tình tiết trong hành trình khôi phục phép thuật cho dân tộc của nàng Zélie dũng cảm. Lấy cảm hứng từ văn hóa và thần thoại châu Phi, bộ phim mở ra một thế giới giả tưởng rộng lớn, nơi phép thuật từng là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân, trước khi bị một vị vua tàn bạo tìm cách xóa sổ.

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng thế giới của bộ phim, đạo diễn Prince-Bythewood cho biết, cô muốn tạo nên một tác phẩm có quy mô chưa từng có, đồng thời đưa văn hóa và bản sắc châu Phi trở thành trung tâm của câu chuyện. “Tôi muốn làm được điều chưa ai từng làm trước đây. Tôi muốn đưa chúng ta (những người gốc Phi) đến vị trí xứng đáng. Được kể một câu chuyện ở quy mô lớn như vậy, cho thấy phép thuật của chúng ta là bẩm sinh, để văn hóa hóa phép thuật. Đây là một dự án trong mơ”, cô chia sẻ.

Với Prince-Bythewood, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong quá trình sản xuất là khi nhìn quanh phim trường và bắt gặp Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba cùng Cynthia Erivo đứng giữa cung điện được xây dựng riêng cho bộ phim. Đạo diễn xúc động khi chứng kiến một tập thể đông đảo nghệ sĩ da màu tài năng cùng hiện diện và góp sức tạo nên câu chuyện này.

Bởi trong ngành công nghiệp điện ảnh, họ vốn thường chỉ là số ít trên phim trường, thậm chí đôi khi là người duy nhất. “Tôi hiểu cảm giác của họ. Họ thường là người duy nhất trên phim trường, và giờ đây họ là một phần của tất cả. Thật phi thường”, cô chia sẻ.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực, dẫn đầu bởi Thuso Mbedu trong vai Zélie. Đồng hành cùng cô là "dàn sao" đình đám, gồm tài tử Idris Elba trong vai đại tư tế Lekan, Cynthia Erivo trong vai đô đốc Kaea, Viola Davis trong vai Mama Agba, Regina King trong vai Nữ hoàng Nehanda và Chiwetel Ejiofor đảm nhận vai vua Saran tàn bạo.

Đoạn trailer mới cũng giới thiệu thêm nhiều diễn viên khác, bao gồm Amandla Stenberg trong vai công chúa Amari, người ủng hộ cuộc kháng chiến của Zélie và Damson Idris trong vai hoàng tử Inan, anh trai của Amari. Đáng chú ý, Amandla Stenberg vốn không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu điện ảnh. Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn sâu đậm qua vai cô bé Rue trong thương hiệu The hunger games, qua đó chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ.