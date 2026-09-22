Hai nghệ sĩ TPHCM giành Giải Bạc tại liên hoan xiếc quốc tế Minsk

Ông Lê Hồng Sơn (giữa) Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM chúc mừng thành tích mới của hai nghệ sĩ Hiển Phước, Thanh Hoa. Ảnh: TTNTTP cung cấp

Tối 21-9, hai nghệ sĩ xiếc TPHCM là Hiển Phước, Thanh Hoa đã tranh tài với tiết mục đu dây đôi “Khoảnh khắc tình yêu” (Moment of love) và đã chinh phục ban giám khảo, khán giả quốc tế khi được nhận giải Bạc.

Trước khi lên đường thi đấu, cả hai đã tập luyện với cường độ dày đặc, bởi nội dung Đu dây đôi đòi hỏi nghệ sĩ phải có nền tảng thể lực vững vàng, khả năng kiểm soát cơ thể và sự đồng bộ cao trong từng động tác nâng, giữ, xoay, thả trên không.

Trước đó, trong báo cáo tốt nghiệp Đại học đạo diễn Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, nghệ sĩ Thanh Hoa cũng đã hoàn thành xuất sắc vở xiếc “Thánh Gióng - hùng thiêng sử tích”.

Với tiết mục “Khoảnh khắc tình yêu”, Thanh Hoa và Hiển Phước đã thể hiện chiều sâu nghệ thuật khi mỗi chuyển động gợi lên sự nâng đỡ, gắn bó và sẻ chia, làm cho tiết mục vượt khỏi tính chất phô diễn kỹ năng để trở thành một câu chuyện giàu cảm xúc.

Thành công của hai nghệ sĩ cũng cho thấy tiềm năng hội nhập của xiếc Việt Nam khi kỹ thuật biểu diễn được kết hợp với tư duy dàn dựng và khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ hình thể. Đây là nguồn động viên để các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, nâng cao trình độ và mang đến công chúng những tiết mục có chất lượng nghệ thuật cao.

Hai nghệ sĩ Thanh Hoa, Hiển Phước với tiết mục "Khoảnh khắc tình yêu"

Thành công của hai nghệ sĩ cũng cho thấy tiềm năng hội nhập của xiếc Việt Nam khi kỹ thuật biểu diễn được kết hợp với tư duy dàn dựng và khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ hình thể. Đây là nguồn động viên để các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, nâng cao trình độ và mang đến công chúng những tiết mục có chất lượng nghệ thuật cao.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, “Khoảnh khắc tình yêu” gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa kỹ thuật, sức mạnh, độ chính xác và cảm xúc, qua đó thể hiện khả năng phối hợp ăn ý cùng niềm tin tuyệt đối giữa hai bạn diễn. Tiết mục đã đem lại niềm tự hào cho nghệ thuật xiếc TPHCM, mang về cho Thanh Hoa, Hiển Phước thêm một giải thưởng quốc tế trong sự nghiệp.