Hai ngày liên tiếp phát hiện thêm 56 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Tối 5/11, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, từ ngày 15/10 đến hết ngày 2/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thêm 228 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 47 hài cốt có di vật kèm theo. Đây là kết quả của đợt kiếm thứ hai, triển khai sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10.

Trong ngày, đội quy tập phát hiện thêm 17 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật. Ảnh: BTL

Riêng hôm nay, đội quy tập phát hiện thêm 17 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật. Các đơn vị đã xử lý hơn 630m³ đất, huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Trước đó, ngày 4/11, đội quy tập phát hiện 39 hài cốt liệt sĩ, trong đó 17 hài cốt có di vật. Như vậy, trong hai liên tiếp, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 56 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 891 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Trong đó, 959 hài cốt được quy tập riêng lẻ, 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể.

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