Bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở KH&CN Hưng Yên, tại lễ phát động TECHFEST Hưng Yên ngày 25/11. Ảnh: Trung tâm ĐMST&CĐS.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST Việt Nam 2026) sẽ diễn ra ngày 11-13/12 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Thông tin được Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội công bố ngày 25/11.

Sự kiện do Bộ KH&CN và UBND TP Hà Nội đồng chủ trì, với chủ đề "Hành động đột phá, kiến tạo giá trị". Ban tổ chức dự kiến đón 50.000-60.000 lượt khách trong 3 ngày.

Điểm nhấn là triển lãm công nghệ ngoài trời với hơn 400 gian hàng, chia thành 7 phân khu dọc các tuyến phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng đến Tràng Tiền. Doanh nghiệp khởi nghiệp, tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học sẽ giới thiệu sản phẩm, trình diễn công nghệ và gọi vốn. Khu triển lãm mở cửa từ 8h30-22h.

Chương trình gồm 28 diễn đàn, hội thảo và hội nghị. Lễ khai mạc chính thức được tổ chức tối 12/12 tại sân khấu ngoài trời khu vực hồ Hoàn Kiếm, sau đó là đêm nhạc hội trên phố đi bộ.

Hà Nội chủ trì 2 hội thảo về ứng dụng AI, dữ liệu và thiết bị bay không người lái (UAV) trong quản lý đô thị.

Trước đó, ngày 7-8/12, Hưng Yên tổ chức TECHFEST Hưng Yên 2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Sự kiện có 150-200 gian trưng bày trực tiếp, 200 gian hàng trực tuyến và hơn 32 trạm trải nghiệm. Ban tổ chức đặt mục tiêu đón 20.000-30.000 lượt khách.

Các gian hàng được chia thành 8 không gian theo lĩnh vực, từ công nghiệp thông minh, AI, nông nghiệp đến y tế, giáo dục và du lịch.

Khác với triển lãm thông thường, sự kiện của Hưng Yên tập trung kết nối nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp với các đơn vị có giải pháp.

"Chúng tôi sẽ tổng hợp các bài toán công nghệ từ doanh nghiệp, khu công nghiệp và các sở, ngành, từ đó đối sánh với giải pháp từ viện, trường và cộng đồng khởi nghiệp", bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở KH&CN Hưng Yên, cho biết tại lễ phát động sáng 25/11.

Theo bà Hường, các thỏa thuận hợp tác hình thành tại sự kiện sẽ được theo dõi tiến độ ở các mốc 30, 90 và 180 ngày. Vướng mắc phát sinh sẽ được báo cáo UBND tỉnh để xem xét tháo gỡ.

Tỉnh cũng công bố kết quả Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026. Từ 317 hồ sơ, ban giám khảo chọn 26 dự án vào chung kết và trao hai giải Nhất cho hạng mục Ý tưởng và Sản phẩm.