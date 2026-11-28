Một số xã, phường của Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ xuống đến 15 độ C. Ảnh minh họa.

Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, hiện nay, khối không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ rạng sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Hà Nội.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn thành phố phổ biến không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong cả đợt từ 15 - 17 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định chi tiết về diễn biến thời tiết trong hôm nay (28-11) và ngày mai (29-11) tại một số xã, phường thuộc Hà Nội, cùng cảnh báo về khả năng tác động.

Cụ thể trong hôm nay (28-11), nhiệt độ thấp nhất tại Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Thanh Oai, Phú Xuyên, Vân Đình có thể xuống 16 độ C. Sang ngày 29-11, nhiệt độ thấp nhất tại các xã, phường nêu trên có thể xuống đến 15 độ C.

Tại một số xã, phường khác như: Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 28-11 dao động từ 17 - 19 độ C. Sang ngày 29-11, nhiệt độ xuống thấp hơn, dao động từ 16 - 18 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cảnh báo khả năng tác động của không khí lạnh đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt là sức khỏe của người già, trẻ nhỏ. Chính quyền và người dân các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin nhận định diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.