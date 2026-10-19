Hai ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiền gửi. Ảnh minh họa

Hai ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất tiền gửi

LPBank và VietBank đồng loạt hạ lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn, trong đó mức giảm cao nhất lên tới 0,6 điểm phần trăm/năm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa trở thành nhà băng đầu tiên giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Theo biểu lãi suất được LPBank cập nhật ngày 19/10, ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi ở tất cả kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, áp dụng với cả hình thức gửi trực tuyến và tại quầy.

Cụ thể, với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 1 tháng còn 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng còn 4,5%/năm, trong khi các kỳ hạn 3-5 tháng cùng được niêm yết ở mức 4,55%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng còn 6,5%/năm; các kỳ hạn 7-11 tháng còn 6,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng còn 6,7%/năm.

Đối với kỳ hạn 13-18 tháng, LPBank giảm 0,6 điểm phần trăm, đưa lãi suất về mức 6,55%/năm.

Mức lãi suất huy động trực tuyến cao nhất tại LPBank hiện là 6,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 24-25 tháng, giảm 0,5 điểm phần trăm so với trước. Lãi suất kỳ hạn 36 tháng cũng giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống 5,6%/năm. Với các kỳ hạn dài hơn, từ 48 đến 60 tháng, lãi suất được điều chỉnh về 5,2%/năm.

LPBank đồng thời giảm lãi suất huy động tại quầy. Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn 1-5 tháng có lãi suất từ 4% đến 4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,9%/năm; kỳ hạn 7-11 tháng ở mức 5,8%/năm.

Đối với kỳ hạn 12-18 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 6,1%/năm; kỳ hạn 24-25 tháng ở mức 6,3%/năm; kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,6%/năm và các kỳ hạn 48-60 tháng ở mức 5,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng ưu tiên cao hơn 0,15 điểm phần trăm so với mức thông thường. Theo đó, lãi suất huy động cao nhất dành cho nhóm khách hàng này là 6,45%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24-25 tháng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) cũng vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động trực tuyến ở các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, với mức giảm đồng loạt 0,5 điểm phần trăm.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng tại VietBank còn 5,4%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng còn 5,5%/năm; kỳ hạn 12-14 tháng còn 5,6%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 15 tháng giảm xuống 5,7%/năm, kỳ hạn 16-17 tháng còn 5,8%/năm, trong khi các kỳ hạn 18-36 tháng cùng được niêm yết ở mức 5,9%/năm.

Ở chiều ngược lại, VietBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,6%/năm. Mức giảm 0,5 điểm phần trăm cũng được VietBank áp dụng đối với các sản phẩm tiền gửi khác ở kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 09/01/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng trong năm 2026 nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đặt ra.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất; tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính - tiền tệ.

Cùng với đó, giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.