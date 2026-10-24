Hai ngân hàng báo lãi quý III đi lùi, trong đó một đơn vị giảm hơn 76%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã chứng khoán: SGB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 16,2 tỷ đồng, giảm 76,52% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh thu nhập lãi thuần tăng trưởng chậm, các nguồn thu ngoài lãi suy giảm và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh.

Cụ thể, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của Saigonbank trong quý III đạt 634,1 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lãi tăng 27%, lên 432,4 tỷ đồng, khiến thu nhập lãi thuần chỉ đạt 201,7 tỷ đồng, tăng 2,1%.

Lợi nhuận trước thuế quý III của Saigonbank lao dốc, chỉ còn hơn 16 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh ngoài lãi cũng kém tích cực. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 4,1%, còn 8,6 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 57%, xuống 2 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 26,4%, còn 32,4 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động tăng 14,4% so với cùng kỳ, lên 184,3 tỷ đồng. Sự suy yếu của các nguồn thu ngoài lãi cùng áp lực chi phí gia tăng khiến lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 35,8%, còn 60,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Saigonbank tăng từ 10,9 tỷ đồng trong quý III/2025 lên 42,7 tỷ đồng trong quý III/2026, tương đương gần 3,9 lần. Khoản chi phí này gia tăng đáng kể đã tác động trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của Saigonbank đạt gần 55,4 tỷ đồng, giảm 73,55% so với mức 209,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Nợ xấu Saigonbank vượt 3%

Bên cạnh kết quả kinh doanh suy giảm, chất lượng tín dụng của Saigonbank cũng ghi nhận những diễn biến đáng chú ý.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 35.373 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 21.754,6 tỷ đồng, giảm khoảng 1% so với cuối năm 2025.

Trong khi dư nợ cho vay giảm nhẹ, tổng nợ xấu nội bảng thuộc nhóm 3–5 vẫn tăng 2,6% so với đầu năm, lên hơn 666 tỷ đồng.

Xét theo cơ cấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng từ 54,8 tỷ đồng lên 201,3 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 267,6%. Nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) cũng tăng từ 108,7 tỷ đồng lên 179,9 tỷ đồng, tương đương tăng 65,5%.

Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm từ gần 486 tỷ đồng xuống khoảng 285,2 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 41%.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tỷ lệ nợ xấu của Saigonbank tăng từ 2,96% hồi đầu năm lên 3,06%. Diễn biến này cho thấy áp lực chất lượng tín dụng vẫn hiện hữu, trong bối cảnh lợi nhuận ngân hàng giảm mạnh và chi phí dự phòng tăng cao.

PGBank cũng ghi nhận lợi nhuận giảm, nợ xấu tăng mạnh

Không chỉ Saigonbank, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, mã chứng khoán: PGB) cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 giảm so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế của PGBank trong quý III đạt 152 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, PGBank cho biết chi phí hoạt động tăng hơn 39,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 15%. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 19,4 tỷ đồng, tương đương 13% so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết việc tăng trích lập dự phòng nhằm củng cố nguồn lực xử lý và phòng ngừa rủi ro tín dụng.

Nợ xấu của PGBank tăng thêm khoảng 856 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PGBank đạt khoảng 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 49.615 tỷ đồng, tăng 7,1%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 5,8%.

Tuy nhiên, nợ xấu tại PGBank tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tổng nợ xấu nội bảng thuộc nhóm 3-5 đạt gần 1.948 tỷ đồng, tăng khoảng 856 tỷ đồng, tương đương 78,4% so với mức gần 1.092 tỷ đồng cuối năm 2025.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của PGBank tăng từ khoảng 2,36% lên 3,93%, tương ứng tăng 1,57 điểm phần trăm chỉ sau 9 tháng.

Như vậy, cả Saigonbank và PGBank đều ghi nhận lợi nhuận quý III/2026 giảm so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ nợ xấu đã vượt ngưỡng 3%. Dù mức độ biến động khác nhau, diễn biến tại hai ngân hàng cho thấy áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng và chi phí dự phòng tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh năm nay.