Sáng 27/11, loạt hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi và Angelababy tại hai sự kiện ở Thượng Hải tối 26/11 được truyền thông Hoa ngữ chia sẻ. Nhan sắc của hai mỹ nhân thuộc thế hệ tiểu hoa 85 nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh rạng rỡ ấy là hai hành trình phát triển sự nghiệp với những thành tựu khác biệt.

Xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu thời trang xa xỉ, Lưu Diệc Phi lựa chọn thiết kế váy ngắn màu đen, mang đến vẻ ngoài cá tính. Trong khi đó, Angelababy ghi điểm với phong cách ngọt ngào khi tham dự sự kiện thắp đèn Giáng sinh. Dù đã bước vào độ tuổi U40, cả hai vẫn là những gương mặt có sức hút trong làng giải trí Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi và Angelababy xuất hiện tại hai sự kiện ở Thượng Hải tối 26/11.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi đang sở hữu sự nghiệp diễn xuất với nhiều dấu ấn đáng kể. Sau thời gian dài tập trung cho điện ảnh, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ vào năm 2022 với Mộng Hoa Lục. Thành công của tác phẩm mở đường cho cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng.

Đáng nói, những vai diễn gần đây của Lưu Diệc Phi không còn bó hẹp trong hình tượng "thần tiên tỷ tỷ" từng làm nên tên tuổi. Nữ diễn viên lựa chọn những nhân vật có cá tính, trải qua nhiều biến cố trong tình yêu, hôn nhân và sự nghiệp. Sự thay đổi này giúp cô tiếp cận thêm nhiều đối tượng khán giả.

Trong khi đó, Angelababy từng có thời kỳ được các nhà sản xuất phim săn đón. Nữ diễn viên liên tục đảm nhận vai chính trong những dự án như Vân Trung Ca, Cô Phương Bất Tự Thưởng và Thời Đại Lập Nghiệp. Dẫu có lợi thế về ngoại hình và độ nổi tiếng, diễn xuất của cô vẫn nhiều lần nhận về ý kiến trái chiều.

Thế mạnh của Angelababy lại được phát huy rõ nét ở lĩnh vực thời trang và truyền hình thực tế. Việc tham gia các chương trình giải trí trong nhiều năm giúp nữ diễn viên xây dựng hình ảnh gần gũi, năng động, khác biệt với vẻ ngoài kiêu sa tại các sự kiện.

Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình, trong khi Angelababy vẫn chưa có vai diễn thực sự tạo bước ngoặt.

Sau nhiều năm làm nghề, Lưu Diệc Phi đã từng bước thoát khỏi cái bóng của những vai diễn kinh điển bằng các tác phẩm mới, còn Angelababy vẫn cần một cú bứt phá trên màn ảnh. Nhan sắc có thể là lợi thế đưa cả hai đến gần công chúng, nhưng với tư cách diễn viên, những vai diễn được khán giả nhớ đến mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt về vị thế của hai mỹ nhân Hoa ngữ.