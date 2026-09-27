Hội thi “Hái nắng nương xanh - Hương trà Văn Hán” vừa diễn ra là dịp để những người trồng chè nơi đây so tài...

Giữa màu xanh ngút của nương chè, tiếng trò chuyện rộn ràng cùng đôi tay thoăn thoắt của người hái đã tạo nên một bức tranh sinh động. Hội thi là hoạt động thiết thực hướng tới Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, góp phần lan tỏa hương trà xứ Thái đến gần hơn với du khách và những người yêu trà.

Nắng sớm trải trên những nương chè xanh Văn Hán, nơi cây chè gắn với đời sống và sinh kế của nhiều gia đình.

Những búp chè non vươn mình trong nắng, chờ bàn tay người hái.

Mỗi búp chè được hái đúng kỹ thuật góp phần giữ chất lượng nguyên liệu cho những mẻ trà Văn Hán.

Khi ánh nắng trải dài trên những búp chè non, 19 đội thi, đại diện cho các xóm cũng bắt đầu tăng tốc độ hái.

Những đôi tay thoăn thoắt lựa những búp chè vừa độ, thao tác tưởng quen thuộc nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người làm nghề.

Sắc áo của những người dự thi nổi bật giữa màu xanh của chè, tạo nên một không gian đậm nét vùng trà xứ Thái.

Giữa những nương chè, tiếng reo vui của khán giả tiếp thêm không khí cho cuộc tranh tài.

Không gian Hội thi mang câu chuyện của vùng đất vào từng cách bài trí, giới thiệu nét đẹp văn hóa trà địa phương.

Những phụ nữ Văn Hán chịu thương chịu khó thể hiện kinh nghiệm và sự khéo léo qua từng thao tác hái chè.

Từ nương chè xanh, người dân Văn Hán đưa câu chuyện cây chè lên không gian số, kết nối sản phẩm và hình ảnh quê hương với du khách.

Những gùi chè dần đầy sau từng lượt hái, ghi dấu thành quả từ đôi tay người làm nghề.

Niềm vui sau buổi thi.

Thành quả sau phần thi hái chè được tập hợp, cân và đánh giá theo những tiêu chí của Ban Giám khảo.

Các đội thi cũng không quên ghi lại khoảnh khắc đẹp.