Hai nạn nhân vụ án mạng tại xã Củ Chi đã qua cơn nguy kịch

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á thăm khám sức khỏe một trong hai nạn nhân vụ án mạng. (Ảnh: CTV)

Chiều 24/9, vụ án nghiêm trọng xảy ra tại một dãy trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh khiến bốn người thương vong. Hai người tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Hai người bị thương nặng là ông T.T.N, 61 tuổi và anh H.H.T 18 tuổi. Kết quả thăm khám, chụp X-quang ghi nhận cả hai có vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi. Riêng anh T. bị vết thương thấu ngực phải nặng, kèm nhiều vết thương ở vùng mặt và đầu.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu xử trí các tổn thương ban đầu, đồng thời chuyển hai người bệnh đến phòng mổ. Các bác sĩ tiến hành mở ngực cấp cứu để thám sát tổn thương và kiểm soát nguồn chảy máu.

Ê-kíp phẫu thuật can thiệp cấp cứu kịp thời. (Ảnh: CTV)

Việc phẫu thuật được thực hiện đối với cả hai người bệnh sau khi kết quả thăm khám xác định tình trạng tổn thương nặng ở lồng ngực.

Sau phẫu thuật, ông N. và anh T. đều qua cơn nguy kịch, cả hai được chuyển đến khoa phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Hiện sức khỏe của ông N. đã ổn định, các vết thương được kiểm soát tuy nhiên, người bệnh vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý sau sự việc. Trong khi đó, anh T. có sinh hiệu ổn định. Các bác sĩ cho biết, cả hai đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần được chăm sóc tại bệnh viện để theo dõi tình trạng sau phẫu thuật và các tổn thương kèm theo.