VIFTA tạo hành lang thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt Nam và Israel thông qua việc cắt giảm thuế quan theo lộ trình. (Nguồn: Shutterstock)

Số liệu của Thương vụ Việt Nam tại Israel cho biết, thương mại hai chiều năm 2024 đạt 3,25 tỷ USD, tăng 21,3% so với năm trước. Năm 2025, con số này tiếp tục tăng lên 3,63 tỷ USD, tương đương mức tăng 11,7%.

Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 3,5 tỷ USD và trong trường hợp thị trường không có biến động lớn, ước tinh cả năm 2026, trao đổi thương mại giữa hai nước có thể đạt 4,4 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Israel ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Nếu năm 2024 đạt 795 triệu USD và năm 2025 đạt 865 triệu USD, thì trong 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Israel đạt xấp xỉ 1 tỷ USD (997,1 triệu USD), tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Thương vụ Việt Nam tại Israel ước tính, cả năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 50,3% so với năm trước.

Đà tăng trưởng gắn với các nhóm hàng chủ lực có cam kết ưu đãi trong hiệp định như điện thoại di động, thủy sản, giày dép, hạt điều, dệt may, cà phê, lương thực, thực phẩm chế biến, gia vị, đồ uống, thiết bị điện tử và hàng gia dụng.

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị, phụ tùng và phân bón từ Israel.

VIFTA cũng đã tạo hành lang thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước thông qua việc cắt giảm thuế quan theo lộ trình, áp dụng hạn ngạch ưu đãi và tạo điều kiện tận dụng quy tắc xuất xứ. Qua đó, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có thêm lợi thế cạnh tranh và cơ hội tiếp cận thị trường Israel.

Quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định cũng đang mở rộng ra ngoài thương mại hàng hóa. Israel đã đầu tư khoảng 155 triệu USD vào 48 dự án tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đầu tư trên 78 triệu USD sang Israel.

Không chỉ tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho trao đổi hàng hóa, hiệp định còn mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ và công nghệ.

Tuy nhiên, hợp tác vẫn đối mặt với một số khó khăn, trong đó có những biến động về an ninh, chính trị tại Israel, khác biệt về tập quán kinh doanh, rào cản kỹ thuật và khoảng cách về năng lực tiếp nhận công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước.

Ngoài ra, trong bối cảnh an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ xung đột tái bùng phát và lan rộng đang đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động thương mại Việt Nam-Israel.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Israel, những bất ổn trong khu vực có thể gây gián đoạn các tuyến vận tải, làm gia tăng rủi ro hàng hải, biến động giá năng lượng, kéo theo chi phí logistics tăng và thời gian giao nhận hàng hóa kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp hai nước.