Chương trình thí điểm tiết đọc thư viện được triển khai qua hai năm học. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình thí điểm tiết đọc thư viện giai đoạn 2024-2026. Chương trình được triển khai qua hai năm học, tại 66 trường thuộc 9 tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trịnh Hoài Thu, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Trưởng Ban điều phối chương trình, cho biết kết quả đánh giá bước đầu cho thấy công tác quản lý, chỉ đạo và phối hợp tổ chức hoạt động đọc được tăng cường; giáo viên có chuyển biến trong xác định mục tiêu, lựa chọn sách, thiết kế câu hỏi và tổ chức hoạt động.

Việc khai thác sách tranh, sách phi hư cấu và vận dụng các kỹ năng đọc đã mở rộng cơ hội để học sinh trao đổi, khám phá và sử dụng thông tin từ sách.

Báo cáo đánh giá độc lập về thí điểm tiết đọc thư viện, PGS.TS Nguyễn Hồng Vân, Viện Chiến lược và Chính sách, cho biết việc tiếp nhận và vận dụng các thành tố của mô hình mới giúp giáo viên xác định mục tiêu bài dạy rõ hơn, tăng tính thống nhất giữa mục tiêu - hoạt động - câu hỏi, tổ chức hoạt động đa dạng, linh hoạt hơn và chủ động điều chỉnh hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của học sinh.

Học sinh tích cực tham gia các hoạt động trong tiết đọc thư viện. Nhiều em tự tin hơn khi chia sẻ cảm nhận, trình bày ý kiến cá nhân về nội dung sách đã đọc. Thông qua các hoạt động đọc, học sinh từng bước hình thành và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết như quan sát, suy luận, đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin, trao đổi và hợp tác trong học tập.

Mặc dù có những kết quả nhất định, nhưng theo PGS.TS Trịnh Hoài Thu, thực tế triển khai còn một số vướng mắc như chất lượng triển khai còn chưa đồng đều; việc vận dụng phương pháp ở một số trường còn thiếu linh hoạt; thời gian đọc tự chủ của học sinh, nguồn sách, nhân sự và điều kiện tổ chức còn hạn chế.

Theo bà Hồng Vân, để các nhà trường có bước đi thống nhất và hiệu quả, cần nghiên cứu tổng hợp các kết quả đã đạt được để xây dựng khung chương trình tiết đọc thư viện, giúp hệ thống hóa các loại hình tiết đọc và tạo cơ sở để đóng gói chương trình trước khi triển khai trên diện rộng.

Góp ý thêm, bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT Phú Thọ, cho rằng tiết đọc thư viện không nên được hiểu đơn giản là bố trí một khoảng thời gian để học sinh vào thư viện đọc sách. Giá trị cốt lõi của tiết đọc là tạo ra một môi trường học tập có học liệu đa dạng, thời gian đọc thực chất và có hướng dẫn phù hợp để học sinh phát triển năng lực đọc.

Cùng một cuốn sách nhưng chất lượng tiết đọc phụ thuộc lớn vào cách giáo viên lựa chọn, khai thác và tổ chức hoạt động cho học sinh. Do đó, bà Diễm nhận định cần chuyển trọng tâm bồi dưỡng từ hướng dẫn giáo viên thực hiện đúng quy trình một tiết đọc sang phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động đọc theo mục tiêu phát triển năng lực học sinh.

Từ thực tế triển khai, cô Phạm Thị Thu Hà, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Phường Long Bình (Đồng Nai), đề xuất tập huấn giáo viên cần gắn với thực hành. Việc được xem tiết dạy minh họa, trực tiếp xây dựng kế hoạch bài dạy và trao đổi, góp ý giúp giáo viên hình dung rõ hơn cách tổ chức một tiết đọc.

Ngành giáo dục cần bổ sung hướng dẫn ngắn gọn, dễ tra cứu, làm rõ sự khác biệt giữa các kỹ năng gần nhau và cách chọn kỹ năng trọng tâm khi khai thác cùng một cuốn sách, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp.