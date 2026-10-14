Hai 'nam thần trăm tỷ' Trần Quốc Anh và Ma Ran Đô đóng phim hành động cổ trang dịp Tết Nguyên đán 2027

Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng có bối cảnh giả tưởng, lấy cảm hứng từ thời loạn của Việt Nam từ xa xưa. Trong thời kỳ loạn lạc đó, những nghĩa sĩ đã lần lượt xuất hiện. Từ những hình ảnh vừa được công bố, khán giả lần đầu gặp mặt dàn diễn viên gồm: Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trầm Minh Hoàng, Trần Thiên Tú và Yến My.

Trần Quốc Anh từng gây chú ý trong hai bộ phim đậm nét cổ trang là Trạng Quỳnh và Thám tử Kiên. Bên cạnh đó, Trần Quốc Anh còn được khán giả nhớ đến và yêu thích qua các vai diễn ấn tượng trong Bộ tứ báo thủ, Thỏ ơi!.

Trong khi đó, nam diễn viên Ma Ran Đô cũng đang dần tạo nên thương hiệu riêng trong mắt khán giả. Gương mặt điển trai cùng khả năng hoá thân vào nhiều dạng vai diễn giúp Ma Ran Đô ghi dấu ấn trong mắt khán giả qua các phim như Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không, Tiệm ăn của quỷ…

Trần Thiên Tú được yêu thích sau Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, cũng tham gia Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng. Gương mặt của nữ diễn viên phù hợp với phim cổ trang, cùng khả năng võ thuật, giúp cô được đánh giá là một trong những "đả nữ" mới của màn ảnh Việt.

Dàn diễn viên tham gia bộ phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên Trầm Minh Hoàng. Sau thành công của các tác phẩm điện ảnh ăn khách Trại buôn người, Truy tìm long diên hương, anh trở thành tên tuổi gây chú ý của làng phim Việt.

Bên cạnh đó, diễn viên phim truyền hình Yến My cũng lần đầu thử sức với phim điện ảnh hành động cổ trang.

Cầm trịch tác phẩm này chính là Dương Minh Chiến. Anh là nhà làm phim trẻ từng thành công với bộ phim Truy tìm long diên hương. Ngay từ tác phẩm đầu tay, đạo diễn trẻ đã cho thấy một sự chắc tay về mặt cấu trúc một tác phẩm thuộc thể loại hài - hành động cuốn hút.

Khả năng nắm bắt nhịp điệu, giải quyết tình tiết và cốt truyện của đạo diễn Dương Minh Chiến đã thuyết phục được khán giả. Tất nhiên, những màn võ thuật trở thành điểm sáng, được đánh giá là một trong những tác phẩm hành động thú vị của Việt Nam thời gian qua.