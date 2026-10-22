Hai nam sinh Việt chinh phục học bổng gần 1 tỷ đồng tại Đại học Otago, New Zealand

Đại học Otago có gì khiến hai nam sinh Việt quyết tâm chinh phục?

Bạn có từng nghĩ một chuyến ngoại khóa có thể định hình ngành học tương lai? Đó chính là trải nghiệm mà Nguyễn Minh Khôi khám phá đam mê, tìm hiểu những vấn đề thực tế và từng bước xác định ngành học tương lai tại Đại học Otago.

Cậu bạn 2K8 bật mí: “Mình được cô giáo Sinh học dẫn đi tham quan phòng lab và thăm làng quê, hiểu được nỗi lo mất mùa do lũ lụt của người dân”. Chính những chuyến đi thực tế ấy đã trở thành động lực để Minh Khôi quyết định theo đuổi ngành Công nghệ Sinh học Thực vật (Plant Biotechnology) tại Đại học Otago - ngôi trường hàng đầu New Zealand về lĩnh vực Công nghệ sinh học.

Bạn Minh Khôi (giữa) tại Lễ trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026 cùng đại diện Đại học Otago. Ảnh: ENZ

Không chỉ thu hút các bạn trẻ có đam mê nghiên cứu, Đại học Otago còn là “bến đỗ” mơ ước của Gen Z yêu thích khối ngành Kinh tế. Cậu bạn Nguyễn Hoàng Lâm đã bị chinh phục khi biết ngành Thương mại mình theo đuổi thuộc Trường Kinh doanh Otago - trường sở hữu chứng nhận Triple Crown (AACSB, AMBA, EQUIS) mà chỉ 1% các trường kinh doanh trên toàn cầu đạt được.

Bên cạnh chất lượng đào tạo, môi trường sống tại Dunedin cũng ghi điểm với Hoàng Lâm: “Mình sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng - thành phố gắn liền với khung cảnh yên bình và con người thân thiện. Đây cũng là một trong những lý do mình chọn Đại học Otago vì thành phố Dunedin mang lại cảm giác siêu gần gũi với quê hương” - Lâm chia sẻ.

Bạn Hoàng Lâm (giữa) trong Lễ trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026 cùng đại diện Đại học Otago. Ảnh: ENZ

Thành phố Dunedin vừa được Lonely Planet bình chọn là điểm đến hàng đầu dành cho du khách trong năm 2027. Theo Quality of Life Survey 2026, Dunedin đứng đầu trong nhóm 7 thành phố được khảo sát về chất lượng cuộc sống, đồng thời có chi phí nhà ở thấp nhất trong nhóm này. Dù có lịch sử gần 180 năm, Dunedin được mệnh danh là “thành phố sinh viên” của xứ Kiwi với tỉ lệ người dưới 25 tuổi cao nhất cả nước, quy tụ khoảng 20.000 sinh viên đến học tập.

Nhà ga thành phố Dunedin. Ảnh: Dunedin NZ Visual Library

Bí quyết săn học bổng, chạm tay đến ngôi trường đại học trong mơ

Theo chia sẻ của hai nam sinh, yếu tố quan trọng nhất để chinh phục học bổng từ Đại học Otago chính là thành tích học thuật. Bên cạnh đó, khả năng lãnh đạo thể hiện qua các hoạt động ngoại khóa hay năng lực tiếng Anh cũng là những điểm cộng giá trị giúp hoàn thiện một hồ sơ ứng tuyển chỉn chu và ấn tượng.

Với Minh Khôi, những chuyến đi thực tế được lồng ghép khéo léo đã trở thành chất liệu quan trọng chứng minh niềm đam mê bền bỉ với ngành học. Trong khi đó, Hoàng Lâm chọn cách cân bằng giữa thành tích học tập và các hoạt động ngoại khóa. Những dự án như kinh doanh nến thơm hay chuyến đi thiện nguyện tại Sơn La không đơn thuần để “làm đẹp” học bạ, mà là cơ hội giúp Lâm định hình rõ nét giá trị bản thân, tư duy phản biện và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Một tips đáng chú ý được Minh Khôi chia sẻ là chủ động tìm hiểu các cơ hội học bổng và điều kiện kết hợp giữa các chương trình. Nhờ đó, Minh Khôi đã chinh phục “combo” học bổng gồm hai học bổng từ trường Đại học Otago: University of Otago Global Scholarship, University of Otago International Academic Excellence Scholarship và học bổng New Zealand Universities Awards (NZUA) với tổng giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng. Câu chuyện của Minh Khôi cho thấy, bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, việc chủ động nghiên cứu thông tin, nắm bắt cơ chế cộng gộp học bổng và chuẩn bị hồ sơ bài bản sẽ giúp sinh viên tối ưu tối đa nguồn hỗ trợ tài chính cho hành trình du học.

Khuôn viên Đại học Otago. Ảnh: Đại học Otago.

Khi chuẩn bị hồ sơ, duy trì nền tảng học thuật tốt, lựa chọn những hoạt động thực sự có ý nghĩa với bản thân và quan trọng nhất là làm rõ những trải nghiệm ấy sẽ giúp teen mình trưởng thành hơn. Một hồ sơ thuyết phục không nhất thiết phải có thật nhiều hoạt động, mà cần thể hiện được sự nhất quán giữa những gì ứng viên đã làm, điều mình muốn theo đuổi và mục tiêu trong tương lai.

Đây cũng là điều Đại học Otago chú trọng khi tìm kiếm các ứng viên tiềm năng. Theo cô Victoria McEniery, đại diện Đại học Otago, bên cạnh năng lực học thuật, ứng viên cần thể hiện sự chủ động, động lực học tập và những giá trị riêng có thể đóng góp cho môi trường đại học.

Cô chia sẻ: “Mọi hồ sơ ứng tuyển học bổng của trường đều được quét qua công cụ rà soát AI. Vì vậy, khi làm hồ sơ, bạn hãy viết từ chính trái tim, chính ngôn từ và cảm xúc chân thật của bản thân thay. Lời khuyên lớn nhất của tôi dành cho bạn là: Hãy chủ động lên tiếng! (Speak up!) Hãy cho nhà trường biết công việc mà bạn đam mê và cần nhà trường hỗ trợ như thế nào”.

Sẵn sàng cho hành trình du học New Zealand cùng Đại học Otago

Với các tân sinh viên bậc đại học, Đại học Otago khuyến khích lựa chọn sống tại khu nội trú của trường để thuận tiện hòa nhập với môi trường mới, kết nối bạn bè và tham gia các hoạt động dành cho sinh viên. Từ các chương trình tư vấn học thuật 1:1, hệ thống hỗ trợ phát triển kỹ năng học tập, cho đến các hoạt động ngoại khóa, thể thao và gắn kết cộng đồng phong phú - tất cả đều được thiết kế để giúp sinh viên yên tâm phát triển tối đa tiềm năng của bản thân trong một môi trường an toàn, thân thiện.

Đại học Otago đáp ứng tiêu chí của sinh viên với tỷ lệ hài lòng lên đến 98% từ sinh viên quốc tế về chất lượng hỗ trợ sinh viên và môi trường học tập toàn diện. Ảnh: Đại học Otago.

Du học sinh Việt có thể tận dụng nhiều chương trình đồng hành hấp dẫn. Như tham gia chương trình Otago Mentor Match để nhận lời khuyên định hướng và cơ hội thực tập từ các cựu sinh viên đang sinh sống tại Việt Nam hoặc làm việc tại các doanh nghiệp ở New Zealand .

Nếu bạn thuộc “team sự nghiệp”, chương trình hợp tác với Startup Dunedin chính là bệ phóng lý tưởng. Thông qua Startup Dunedin, sinh viên có cơ hội phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, học hỏi trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia và từng bước biến mô hình kinh doanh của mình thành hiện thực ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Còn nếu muốn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bạn không thể bỏ lỡ chương trình Emerging Leaders Programme. Đây là môi trường giúp sinh viên thăng hạng kỹ năng lãnh đạo thông qua các hoạt động tình nguyện và gắn kết cộng đồng, đồng thời trang bị những kỹ năng thiết yếu để sẵn sàng bứt phá cho sự nghiệp trong tương lai.

Để “lên dây cót” cho kỳ nhập học học kỳ II (tháng 7) năm 2027 và năm 2028 tại Đại học Otago, bạn có thể tìm hiểu thời hạn nộp hồ sơ, chương trình học bổng và điều kiện ứng tuyển để chuẩn bị kế hoạch du học phù hợp tại đây: https://www.otago.ac.nz/international/future-students