Hai nam sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm thác

Thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương. Ảnh: TTXVN phát.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, hai nam sinh đang học lớp 11C2 Trường Trung học phổ thông Lao Bảo là em Đ.Đ.H và em T.G.H (cùng sinh năm 2010), đều trú tại thôn Làng Vây (xã Lao Bảo) rủ nhau đến khu vực thác Ồ Ồ, thôn Làng Vây để tắm. Trong lúc tắm, hai em bị đuối nước và mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Lao Bảo đã chỉ đạo, huy động các lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực các em gặp nạn. Đến 17 giờ ngày 1/10, thi thể của hai nam sinh đã được tìm thấy. Hiện, thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương.